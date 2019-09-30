ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главная проблема безопасности в регионе: "Стороны перестали разговаривать"

01.10.2019 09:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На следующей неделе в Минск приезжают экс-президенты Грузии и Хорватии, а также множество бывших и нынешних высокопоставленных представителей ЕС, НАТО, ОДКБ и российского парламента. Зачем?

7-8 октября  в столице Беларуси пройдет форум «Минского диалога», на который соберутся представители НАТО и ОДКБ, Совета Европы и Госдумы РФ, представители внешнеполитических ведомств и высокопоставленные чиновники. Тема форума – «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Организаторы мероприятия убеждены, что этим названием они не нагнетают ситуацию, а лишь называют вещи своими именами, пишет "Завтра твоей страны".

— Сегодня мир в целом и Восточная Европа в частности, действительно стоят на краю пропасти. Процессы распада режимов контроля над вооружениями и ряд негативных процессов, происходящих в регионе, выглядят очень пугающе, — заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре координатор форума Денис Мельянцов.

Перед началом форума эксперты Совета представят доклад, в котором ознакомят со своим видением региональной и глобальной проблематики, касающейся международных отношений и безопасности.

—Мы более года мониторили ситуацию в рамках «Минского барометра» и хотели бы показать ее в динамике, а также обрисовать, как из Беларуси выглядят восточноевропейские и общемировые тенденции, — говорит Денис Мельянцов.

Сам форум начнется в понедельник в полдень. В нем примет участие около тысячи участников из более чем 60-ти стран. На мероприятие приглашены также все высшие должностные лица страны, в том числе Александр Лукашенко.

— На сегодняшний день наша конференция есть в графике у президента. Мы очень надеемся, что никаких форс-мажоров не произойдет и он примет участие в форуме, — рассказывает директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман.


Свое участие подтвердили бывшие президенты Грузии и Хорватии Георгий Маргвелашвили и Степан Месич, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. Много известных гостей приедет и из России. Среди них главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, российский сенатор Алексей Пушков и депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов.

Таким образом, в мероприятии примут участие самые разные эксперты, которые в силу разных причин, не собираются в одном месте. Именно в предоставлении возможности открытой дискуссии для устранения нарастающей напряженности между Россией и Западом организаторы форума видят свою главную миссию.

— Наш основной посыл — это не очередной форум, не очередная конференция, а уникальная дискуссионная площадка, где эксперты могут поделиться своим видением ситуации и возможными выходами из нее, — говорит Евгений Прейгерман.

По его словам, основная задача сейчас состоит не в том, чтобы найти какие-то революционные решения, а в том, чтобы просто усадить за один стол все заинтересованные стороны.

— Сегодня проблема безопасности в регионе в том, что стороны перестали разговаривать. Им просто необходима откровенная дискуссия, — убежден эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе в Минск приезжают экс-президенты Грузии и Хорватии, а также множество бывших и нынешних высокопоставленных представителей ЕС, НАТО, ОДКБ и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как звезда «Милана» стал президентом своей страны и что из этого вышло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика