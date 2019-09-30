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Местным властям запретили бесконтрольно раздавать гарантии по кредитам
Источник материала: Партизан
В случае, если местные власти не платят по долгам за предыдущие гарантии, новые гарантии по кредитам выдавать запрещено. Соотвествующий указ 30 сентября подписал президент Беларуси.
Документ
Теперь, при наличии гарантий местных исполнительных и распорядительных органов, предъявленных к оплате и не исполненных в установленные сроки, решения о предоставлении новых гарантий соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов не принимаются, говорится в указе.
Правом предоставлять гарантии по кредитам, выдаваемым банками Беларуси беларусским юридическим лицам, областные, Минский городской, районные и городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты были наделены на основании указа № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» от 30 июня 2008 г.
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В случае, если местные власти не платят по долгам за предыдущие гарантии, новые гарантии по кредитам выдавать запрещено. Соотвествующий указ 30 сентября подписал...
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