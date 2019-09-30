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Местным властям запретили бесконтрольно раздавать гарантии по кредитам

01.10.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае, если местные власти не платят по долгам за предыдущие гарантии, новые гарантии по кредитам выдавать запрещено. Соотвествующий указ 30 сентября подписал президент Беларуси.

Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования, пишет reform.by

Теперь, при наличии гарантий местных исполнительных и распорядительных органов, предъявленных к оплате и не исполненных в установленные сроки, решения о предоставлении новых гарантий соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов не принимаются, говорится в указе.

Правом предоставлять гарантии по кредитам, выдаваемым банками Беларуси беларусским юридическим лицам, областные, Минский городской, районные и городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты были наделены на основании указа № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» от 30 июня 2008 г.
 
 
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В случае, если местные власти не платят по долгам за предыдущие гарантии, новые гарантии по кредитам выдавать запрещено. Соотвествующий указ 30 сентября подписал...
 
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