Макей назвал размещение военной базы РФ в Беларуси бессмысленным

«Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», – отметил он. Макей добавил, что этот вопрос сейчас не стоит в повестке двусторонних отношений между странами.





По мнению Макея, размещение дополнительных военных объектов в Беларуси не укрепило бы стабильность в регионе.





На вопрос, связано ли такое решение Беларуси с позицией Европы, глава беларусского МИД подчеркнул, что Беларусь принимает принципиальные решения исходя из национальных интересов страны и никогда не будет их принимать под влиянием под влиянием извне.





25 сентября в интервью «Коммерсанту» глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нежелание Беларуси размещать на своей территории российскую военную базу «неприятным эпизодом», но добавил, что Беларусь является союзников России и беларусские вооруженные силы защищают обе страны.









Тема размещения российской военной базы в Беларуси периодически поднимается не первый год. В сентябре 2015 года Владимир Путин поручил МИД и Минобороны РФ начать переговоры с беларусской стороной о создании на территории Беларуси авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м. Вопрос возможного размещения авиабазы комментировал осенью 2015 года и Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это не нужно ни Минску, ни Москве, а «шумиха» в СМИ — политическая.



