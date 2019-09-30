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Макей назвал размещение военной базы РФ в Беларуси бессмысленным

01.10.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью РБК, что в размещении российской военно-воздушной базы в Беларуси нет «ни практического, ни политического, ни военного смысла».

«Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», – отметил он. Макей добавил, что этот вопрос сейчас не стоит в повестке двусторонних отношений между странами.

По мнению Макея, размещение дополнительных военных объектов в Беларуси не укрепило бы стабильность в регионе.

На вопрос, связано ли такое решение Беларуси с позицией Европы, глава беларусского МИД подчеркнул, что Беларусь принимает принципиальные решения исходя из национальных интересов страны и никогда не будет их принимать под влиянием под влиянием извне.

25 сентября в интервью «Коммерсанту» глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нежелание Беларуси размещать на своей территории российскую военную базу «неприятным эпизодом», но добавил, что Беларусь является союзников России и беларусские вооруженные силы защищают обе страны.


Тема размещения российской военной базы в Беларуси периодически поднимается не первый год. В сентябре 2015 года Владимир Путин поручил МИД и Минобороны РФ начать переговоры с беларусской стороной о создании на территории Беларуси авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м. Вопрос возможного размещения авиабазы комментировал осенью 2015 года и Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это не нужно ни Минску, ни Москве, а «шумиха» в СМИ — политическая.

В ноябре прошлого года на встрече с представителями аналитических центров США Александр Лукашенко назвал разговоры о базе надуманной проблемой и заявил, что Минск не размещает ее, “потому что она здесь не нужна”. Он сказал, что Беларусь в состоянии сама выполнять функции в рамках общего оборонительного плана с Россией. “На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил”, – заявил он, пишет reform.by
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью РБК, что в размещении российской военно-воздушной базы в Беларуси нет «ни практического, ни...
 
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