2 миллионам белорусов не хватает на потребительскую корзину

Имеют ли эту сумму белорусы сейчас?





«Нет, не получается. Я медсестра. Зарплата – 550 рублей. Плюс сын. Поэтому – откуда?»





— Если экономить, то да.





— А если не экономить?





— А если нет, то нет.





«Кто на что учился. У нас получается больше».





«У нас получается 340. Но прожить на это… только, если себе во всем отказывать, только ходить в магазин и забыть вообще обо всем. Об одежде и о прочем».









Ситуация же в регионах выглядит еще хуже. Согласно официальной статистике, в этом году в августе белорусы смогли приобрести меньше товаров, чем в прошлом году, в каждом шестом районе страны. Правда, аналитик исследовательского центра BEROC Лев Львовский ситуацию критической не называет:





«Во-первых, это произошло только в 22-х с более чем 100 наших районов. Во-вторых, это снижение не было чрезвычайно большое. Все это укладывается в 1-2 процента».





Несколько десятков так называемых депрессивных районов – где минимальный набор товаров в пределах потребительского бюджета людям не по карману – в первом квартале этого года фиксировала также Федерация профсоюзов. В списке лидаруют – Витебская и Могилевская области. Несмотря на административное повышение в этом году минимального потребительского бюджета.





Лев Львовский, Исследовательский центр BEROC:





«Следует просто ориентироваться на экономический рост и смотреть за тем, чтобы этот рост в равной степени относился ко всем слоям населения. Чтобы доходы росли не только у богатых, но и у бедных, а устанавливать административные цифры в целом для долгосрочной перспективы – не столь и важно».





Так, по подсчетам Белстата, в мае почти 2,5 процента белорусов имели начисленную зарплату меньше 300 рублей при минимально гарантированных государством 330 рублях.



