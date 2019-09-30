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2 миллионам белорусов не хватает на потребительскую корзину

01.10.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 2 миллиона 700 человек. Столько белорусов не имеют средств на наполнение так называемой потребительской корзины – набора необходимых припасов, товаров, услуг и платежей, подсчитал Белстат. Речь о гражданах, доход которых в прошлом году в семье из 4 человек не превышал 344 рубля на одного, передает "Белсат".

Имеют ли эту сумму белорусы сейчас?

«Нет, не получается. Я медсестра. Зарплата – 550 рублей. Плюс сын. Поэтому – откуда?»

— Если экономить, то да.

— А если не экономить?

— А если нет, то нет.

«Кто на что учился. У нас получается больше».

«У нас получается 340. Но прожить на это… только, если себе во всем отказывать, только ходить в магазин и забыть вообще обо всем. Об одежде и о прочем».


Ситуация же в регионах выглядит еще хуже. Согласно официальной статистике, в этом году в августе белорусы смогли приобрести меньше товаров, чем в прошлом году, в каждом шестом районе страны. Правда, аналитик исследовательского центра BEROC Лев Львовский ситуацию критической не называет:

«Во-первых, это произошло только в 22-х с более чем 100 наших районов. Во-вторых, это снижение не было чрезвычайно большое. Все это укладывается в 1-2 процента».

Несколько десятков так называемых депрессивных районов – где минимальный набор товаров в пределах потребительского бюджета людям не по карману – в первом квартале этого года фиксировала также Федерация профсоюзов. В списке лидаруют – Витебская и Могилевская области. Несмотря на административное повышение в этом году минимального потребительского бюджета.

Лев Львовский, Исследовательский центр BEROC:

«Следует просто ориентироваться на экономический рост и смотреть за тем, чтобы этот рост в равной степени относился ко всем слоям населения. Чтобы доходы росли не только у богатых, но и у бедных, а устанавливать административные цифры в целом для долгосрочной перспективы – не столь и важно».

Так, по подсчетам Белстата, в мае почти 2,5 процента белорусов имели начисленную зарплату меньше 300 рублей при минимально гарантированных государством 330 рублях.
 
 
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Почти 2 миллиона 700 человек. Столько белорусов не имеют средств на наполнение так называемой потребительской корзины – набора необходимых припасов, товаров, услуг...
 
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