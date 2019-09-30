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США построят новое посольство в Беларуси

01.10.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В нем будут усилены меры безопасности.

Прежде чем в Беларусь приедет работать посол США, должны быть выполнены внутренние процедуры, США также планируют построить новое здание посольства, рассказал РБК в интервью министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

— США планируют также построить новое здание посольства в Беларуси, потому что прежнее не соответствует, по их мнению, требованиям безопасности. Они ужесточили эти требования после известного теракта в Бенгази, — сказал министр.

Глава МИД Беларуси имел в виду атаку боевиков на консульство США в Бенгази в Ливии 11 сентября 2012 года. В результате нападения на консульство США в Бенгази погиб посол США в Ливии Джон Кристофер Стивенс и четверо сопровождавших его охранников.

— Те 11 лет, которые прошли с момента отъезда послов, показали, что ситуация, когда страны находятся в состоянии конфронтации, она абсолютно не продуктивна в первую очередь, конечно же, для Беларуси, — считает Макей.

По его словам, Беларусь заинтересована в налаживании торгово-экономического сотрудничества, в прошлом году товарооборот между странами составил более 700 млн долларов.

Отсутствие послов Макей назвал ненормальной ситуацией.

— Вы знаете, в современном взаимосвязанном мире отсутствие послов — это ненормальное состояние, неполноценные отношения между двумя государствами. И тем более, если будем говорить откровенно, нет нормальных отношений с государством, которое сегодня считается державой номер один в мире и, по моим личным оценкам, будет оставаться таковым в ближайшие десятилетия, — отметил Макей.


11 лет без послов


Напомним, в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США — сейчас имя является Дженнифер Мур.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

В сентябре нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва.
 
Теги: Минск
 
 
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