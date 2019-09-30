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Орешкин: Бабич будет отвечать за интеграционные процессы в белорусском направлении
Источник материала: Партизан
Глава Минэкономразвития раскрыл новые обязанности экс-посла РФ в Беларуси.
Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, назначенный первым заместителем министра экономического развития, продолжит заниматься вопросами СНГ и интеграционных процессов, к которым прибавится общеминистерская проблематика. Об этом сообщил
По словам министра, на новой должности Бабич по-прежнему будет отвечать за интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в том числе на белорусском направлении.
Орешкин добавил, что в обязанности его первого заместителя также будет входить множество вопросов общеминистерского характера. При этом глава Минэкономразвития опроверг сведения о том, что Бабич может стать «куратором» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», отметив, что экс-посол не занимается этими вопросами.
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Глава Минэкономразвития раскрыл новые обязанности экс-посла РФ в Беларуси.
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