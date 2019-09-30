Орешкин: Бабич будет отвечать за интеграционные процессы в белорусском направлении

РБК глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, назначенный первым заместителем министра экономического развития, продолжит заниматься вопросами СНГ и интеграционных процессов, к которым прибавится общеминистерская проблематика. Об этом сообщилглава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.





По словам министра, на новой должности Бабич по-прежнему будет отвечать за интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в том числе на белорусском направлении.









Орешкин добавил, что в обязанности его первого заместителя также будет входить множество вопросов общеминистерского характера. При этом глава Минэкономразвития опроверг сведения о том, что Бабич может стать «куратором» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», отметив, что экс-посол не занимается этими вопросами.



