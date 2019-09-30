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Новый антирекорд: сколько белорусы задолжали банкам
Источник материала: Партизан
За два последних месяца долги выросли более, чем на миллиард.
Как
Напомним, что по итогам первого полугодия 2019-го задолженность белорусов по кредитам перед банками составляла 12 миллиардов 572 миллиона рублей.
Иными словами, за дава последних месяца долги граждан выросли на 1,14 миллиарда рублей. Для сравнения: за первые шесть месяцев года сумма долга выросла на 975 миллионов рублей.
Новая статистика свидетелствует о том, что введенные в 2018-м новые правила кредитования слабо сдерживают желания белорусов покупать в рассрочку и брать микрозаймы.
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За два последних месяца долги выросли более, чем на миллиард.
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