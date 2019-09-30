Источник материала: Новости Волковыска

«Тунеядцы» полностью оплачивают отопление

Белорусы, которые включены в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 1 октября оплачивают «по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг»:

- газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов;

- теплоснабжение.

Эти коммунальные услуги — не единственные, которые «тунеядцы» возмещают целиком. С марта 2019 года такие граждане полностью оплачивают горячее водоснабжение.

К началу весны в общей базе насчитывалось около 425 тысяч «тунеядцев» — более актуальную цифру чиновники не называют.

Подорожал сахар

Весь 2018 год власти страны в лице МАРТ регулировали цены на сахар, который у нас считается социально значимым товаром. Так они противостояли наплыву более дешевого сахара из России.

Теперь в Беларуси решили установить предельную минимальную розничную цену на сахар. До недавнего времени отечественный сахар стоил 1,43–1,49 рубля за килограмм, а российский — на 20 копеек дешевле.

С 1 октября цена на продукт не должна быть ниже 1,5 рубля за килограмм (с учетом НДС). То есть дешевле сахар продавать в магазинах не станут.

Эта минимальная цена сохранится до конца года, и она действует как для ввозимого сахара, так и произведенного в нашей стране.

Кроме того, МАРТ потребовал, чтобы предельная максимальная торговая надбавка на сахар не превышала 15%.

Еще одно решение: цена на сахар в мелкой расфасовке (в пакетиках по 20 граммов и меньше) не изменится.

Выросла цена сигарет

Сигареты марок Pall Mall и Kent подорожали на 5 копеек — до 2,5–3,2 рубля за пачку в зависимости от вида.

Марки LD, Camel, Monte Carlo, Winston дорожают на 3–5 копеек — до 2,1–3,19 рубля.

Цена всех видов Sobranie увеличена на 2 копейки, Rothmans — на 5 копеек.

Как обычно, с нового месяца на табачном рынке появились новые марки: MAC (по 2,05 рубля), «Корона Kalipso Slim» и «Корона Kalipso Super Slim» (по 1,56 рубля), Aroma Rich Coast и Aroma Rich Highland (по 3,9 рубля), Aroma Rich Highland Superslims (3,65 рубля).

В сентябре рост цен на сигареты составил 2,3–2,9%. Больше всего подорожала марка Davidoff — на 10 копеек, до 3,5 рубля.

«Беларусбанк» начал брать комиссию

Снять наличку с карточек «Беларусбанка» в банкоматах «Белинвестбанка» больше нельзя без комиссии.

С 1 октября банк берет за это вознаграждение в размере 2,5% от суммы, но минимум 3 белорусских рубля, 3 доллара/евро, 110 российских рублей.

Перестал быть бесплатным и просмотр баланса по карточкам «Беларусбанка» в устройствах «Белинвестбанка». Комиссия за это составит 1 белорусский рубль, 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей.

Напомним, в августе «Беларусбанк» увеличил свое вознаграждение по операциям с карточками граждан.

Объявления о трудоустройстве не нужно согласовывать

Компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в Беларуси, теперь не нужно согласовывать с МВД информационные и рекламные объявления о трудоустройстве белорусов за пределами страны.

С 1 октября эта обязанность отменена благодаря указу от 2 сентября 2019 года № 326.

При этом под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, включая однократные, которые направлены на трудоустройство за пределами Беларуси граждан, в том числе по выезду граждан из страны для трудоустройства.

Белорусы получат пенсию за работу в Чехии

Чехия и Беларусь заключили договор о пенсионном обеспечении и подписали соглашение к нему.

С 1 октября граждане обеих стран смогут получать пенсию за стаж работы в Чехии и Беларуси. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности, потере кормильца.

Выплачивать пенсии будут в евро, зачисляя деньги на личный счет пенсионера в банке того государства, где он проживает.

Открыт сезон коллективной охоты

Загонная, или коллективная, охота стартовала в Беларуси с 1 октября.

Ее можно проводить в том числе с собаками в светлое время суток. Охотникам разрешено сообща убивать копытных животных (лосей, благородных оленей, косуль и кабанов) в возрасте до двух лет и старше.

При этом на коллективных охотах в угодьях Белорусского общества охотников и рыболовов запрещены патроны с картечью.

Сезон загонной охоты продлится до 31 декабря.

Ранее в Беларуси сразу на 20% подешевела охота на зубра.

Снижены пошлины на нефть

Речь идет о ставках экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС.

По решению правительства, с 1 октября эти ставки составляют: на сырую нефть — 87,2 доллара за тонну (снижена на 3,5 доллара), на прямогонный бензин — 47,9 доллара за тонну (снижена на 1,9 доллара).

На товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла экспортная пошлина составила 26,1 доллара за тонну (снижена на 1,1 доллара).