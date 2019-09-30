Уважаемые друзья, приглашаем вас на праздничное мероприятие "Нам года - не беда", посвященное Дню пожилых людей, которое состоится
1 октября 2019 года в ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга" в 15.00.
В программе:
- чествование и награждение людей почтенного возраста;
- концерт ведущих коллективов любительского творчества "Примите наши поздравления";
- выступления творческих коллективов пожилых людей;
- выставка даров осени и изделий декоративно-прикладного творчества пожилых людей "Золотая пора".
Оргкомитет.