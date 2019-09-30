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Приглашаем вас на праздничное мероприятие "Нам года - не беда"!

01.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые друзья, приглашаем вас на праздничное мероприятие "Нам года - не беда", посвященное Дню пожилых людей, которое состоится

1 октября 2019 года в ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга" в 15.00.

В программе:

- чествование и награждение людей почтенного возраста;

- концерт ведущих коллективов любительского творчества "Примите наши поздравления";

- выступления творческих коллективов пожилых людей;

- выставка даров осени и изделий декоративно-прикладного творчества пожилых людей "Золотая пора".

Оргкомитет.

 
 
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Уважаемые друзья, приглашаем вас на праздничное мероприятие "Нам года - не беда", посвященное Дню пожилых людей, которое состоится 1 октября 2019 года в ГУК...
 
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