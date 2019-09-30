ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возраст осени - возраст действий!

01.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые наши люди зрелого возраста, ветераны войны и труда!

Примите самые теплые поздравления с Днем пожилых людей. Традиционно 1 октября мы отмечаем этот замечательный праздник как дань уважения старшему поколению.

Благодаря вам, талантливым и трудолюбивым людям, наш район растет и преображается. Пройденный вами жизненный путь является достойным примером для молодого поколения. И сегодня вы часто проявляете активную жизненную позицию, откликаетесь  на острые вопросы нашего времени.

За свою многолетнюю жизнь вы прошли через множество испытаний: огненные годы Великой Отечественной войны, восстановление страны из военной разрухи. И на этом сложном жизненном пути вы держались стойко, не отступая от своих принципов.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, добра, счастья и благополучия, согласия и любви. Пусть с вами всегда будут тепло и радость ваших родных и близких.

Районный исполнительный комитет. Районный Совет  депутатов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые наши люди зрелого возраста, ветераны войны и труда! Примите самые теплые поздравления с Днем пожилых людей. Традиционно 1 октября мы отмечаем этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что меняется в Беларуси с 1 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика