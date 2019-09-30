Возраст осени - возраст действий!

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые наши люди зрелого возраста, ветераны войны и труда!

Примите самые теплые поздравления с Днем пожилых людей. Традиционно 1 октября мы отмечаем этот замечательный праздник как дань уважения старшему поколению.

Благодаря вам, талантливым и трудолюбивым людям, наш район растет и преображается. Пройденный вами жизненный путь является достойным примером для молодого поколения. И сегодня вы часто проявляете активную жизненную позицию, откликаетесь на острые вопросы нашего времени.

За свою многолетнюю жизнь вы прошли через множество испытаний: огненные годы Великой Отечественной войны, восстановление страны из военной разрухи. И на этом сложном жизненном пути вы держались стойко, не отступая от своих принципов.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, добра, счастья и благополучия, согласия и любви. Пусть с вами всегда будут тепло и радость ваших родных и близких.

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.