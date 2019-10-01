Врачи-офтальмологи благотворительного проекта «Я вижу!» проверят зрение у 14 тысяч детей Витебской области

Источник материала: Клiч Радзiмы





Масштабный благотворительный проект «Я вижу!» по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности в 2019 году был запущен в Витебской области. Его организаторами выступают Белорусский детский фонд и компания А1 при поддержке Витебского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Мобильные бригады врачей-офтальмологов за год посетят 19 районов Витебской области и проверят зрение у 14 000 учащихся сельских школ.

Проект «Я вижу!» призван сделать офтальмологическую помощь более доступной для детей, проживающих в сельской местности. Эффект такой помощи огромный: чем раньше нарушения зрения будут выявлены врачами, тем больше шансов не допустить серьезных патологий в будущем.

Витебская область стала четвертым регионом Беларуси, где реализуется совместный проект Белорусского детского фонда и компании А1. Для эффективной работы выездных бригад врачей в регионе организаторами оборудованы два автомобиля с необходимым портативным оснащением. В зависимости от результатов осмотров и установленных диагнозов школьники получают рецепты на очки или необходимые медикаменты, а также памятки с полезными советами по сохранению здоровья глаз и правильному зрительному режиму. При необходимости дети направляются в Витебский областной детский клинический центр для углубленной диагностики, консервативного или оперативного лечения.

С 2016 по 2018 годы осмотры в рамках проекта «Я вижу!» уже прошли в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. За это время врачи выездных бригад проверили зрение у 36 800 детей. Более чем 33% осмотренных ребят имели различные патологии, причем у 56% из этого числа они впервые были выявлены именно в ходе осмотров, проведенных врачами мобильных бригад проекта.

«Проект «Я вижу!» уже четвертый год подряд доказывает свою необходимость и значимость. За три предыдущих года он помог десяткам тысяч детей. Проект так же подтвердил, что, только объединив совместные усилия общественности, бизнеса и государства, можно добиться конкретных успехов и значимых результатов в решении определенных задач. В том числе проект «Я вижу!» является примером того, как важно для каждой общественной организации найти свое направление в работе для решения актуальных социальных задач», — подчеркнул директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Осмотры по месту учебы помогают вовремя заметить возможные проблемы со зрением и оперативно назначить необходимое лечение. Все расходы, связанные с работой мобильных офтальмологических бригад, включая закупку специального оборудования, оплату труда водителей и врачей, финансируются Белорусским детским фондом из средств, собранных компанией А1 в ходе традиционной благотворительной акции «Делать добро так просто!». В этом году сумма благотворительной помощи, перечисленной на счет Белорусского детского фонда для осуществления проекта «Я вижу!», составила 176 920 рублей.

«Компания А1 поддерживает проект «Я вижу!» уже четвертый год. И все это время проект достигает результатов, значимых не только для жителей того региона, где проводятся осмотры, но и на уровне страны в целом. В этом нам помогает уже ставшая неизменной составляющая проекта — активная социальная информационная кампания по профилактике заболеваний органов зрения и сохранению здоровья глаз. В ее рамках мы уже

уделяли внимание зарядке для глаз, правильному и максимально полезному для зрения питанию, важности своевременного обращения к офтальмологам и выполнения их рекомендаций», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за последние пять лет заболеваемость органа зрения у детей выросла на 18%, поэтому роль своевременной диагностики и контроля за уже имеющимися нарушениями приобретает особое значение.

На протяжении 2019 года проект «Я вижу!» в Витебской области будет реализован в два этапа. До конца мая мобильные бригады работали в сельских школах Оршанского, Дубровенского, Бешенковичского, Глубокского, Докшицкого, Россонского районов. А после летних каникул, с сентября по декабрь 2019 года офтальмологи приедут в Толочинский, Чашникский, Лиозненский, Городокский, Витебский, Миорский, Ушачский, Шарковщинский, Шумилинский, Полоцкий и Лепельский районы.