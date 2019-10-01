Уплатите налог на недвижимость и земельный налог

Источник материала: Клiч Радзiмы

Плательщикам налога на недвижимость и платежей за землю направлены извещения на уплату налогов за 2019 год.

В случае, если по каким-либо причинам вы не получили извещение, рекомендуем самостоятельно обратиться в налоговый орган с целью уточнения сумм налогов, причитающихся к уплате.

Обращаем внимание, что факт неполучения извещения не освобождает плательщика от уплаты налога.

Те граждане, которые подключены к электронному сервису. «Личный кабинет», расположенного на официальном Интернет-портале Министерства по налогам и сборам http://www.portal.nalog.gov.by/, получают извещение в электронном виде. И, напоминаем, если извещение направлено плательщику в электронном виде, то на бумажном носителе оно ему повторно не направляется. В случае утери логина и пароля для входа в «Личный кабинет» можно обратиться в инспекцию за получением нового.

Обращаем внимание, если вами заключен договор аренды земельного участка извещение на уплату арендной платы вы не получите. Сумма арендной платы, причитающаяся к уплате в бюджет, указана в приложении к договору аренды.

В связи с часто поступающими в инспекцию вопросами о порядке исчисления имущественных налогов за прошедшие годы разъясняем следующее.

Если физическое лицо приняло по наследству недвижимое имущество, земельный участок, то исчисление налога на недвижимость, земельного налога налоговым органом производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором открыто наследство на объект налогообложения. При этом временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если за предшествующие годы плательщику — физическому лицу по причинам не был исчислен налог на недвижимость, земельный налог, то исчисление таких налогов инспекцией производится не более чем за три календарных года, предшествующих году, в котором производится такое исчисление.

Имущественные налоги, исчисленные за прошлые календарные годы, подлежат уплате не позднее тридцати календарных дней со дня вручения извещения плательщику. Извещение считается врученным:

в день его вручения лично плательщику (его представителю) под роспись;

по истечении десяти календарных дней со дня направления его по почте письмом, отправки через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.

Уплатить имущественные налоги можно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, инфокиоск), а также в учреждениях банков, отделениях связи.

Наш телефон для справок: 4-17-64.

В. СИКОРА,

главный государственный налоговый инспектор отдела по работе с плательщиками по Шарковщинскому району ИМНС РБ по Глубокскому району.