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Уплатите налог на недвижимость и земельный налог

01.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Уплатите налог на недвижимость и земельный налог

Плательщикам налога на недвижимость и платежей за землю направлены извещения на уплату налогов за 2019 год.
В случае, если по каким-либо причинам вы не получили извещение, рекомендуем самостоятельно обратиться в налоговый орган с целью уточнения сумм налогов, причитающихся к уплате.
Обращаем внимание, что факт неполучения извещения не освобождает плательщика от уплаты налога.
Те граждане, которые подключены к электронному сервису. «Личный кабинет», расположенного на официальном Интернет-портале Министерства по налогам и сборам http://www.portal.nalog.gov.by/, получают извещение в электронном виде. И, напоминаем, если извещение направлено плательщику в электронном виде, то на бумажном носителе оно ему повторно не направляется. В случае утери логина и пароля для входа в «Личный кабинет» можно обратиться в инспекцию за получением нового.
Обращаем внимание, если вами заключен договор аренды земельного участка извещение на уплату арендной платы вы не получите. Сумма арендной платы, причитающаяся к уплате в бюджет, указана в приложении к договору аренды.
В связи с часто поступающими в инспекцию вопросами о порядке исчисления имущественных налогов за прошедшие годы разъясняем следующее.
Если физическое лицо приняло по наследству недвижимое имущество, земельный участок, то исчисление налога на недвижимость, земельного налога налоговым органом производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором открыто наследство на объект налогообложения. При этом временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Если за предшествующие годы плательщику — физическому лицу по причинам не был исчислен налог на недвижимость, земельный налог, то исчисление таких налогов инспекцией производится не более чем за три календарных года, предшествующих году, в котором производится такое исчисление.
Имущественные налоги, исчисленные за прошлые календарные годы, подлежат уплате не позднее тридцати календарных дней со дня вручения извещения плательщику. Извещение считается врученным:
в день его вручения лично плательщику (его представителю) под роспись;
по истечении десяти календарных дней со дня направления его по почте письмом, отправки через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.
Уплатить имущественные налоги можно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, инфокиоск), а также в учреждениях банков, отделениях связи.
Наш телефон для справок: 4-17-64.
В. СИКОРА,
главный государственный налоговый инспектор отдела по работе с плательщиками по Шарковщинскому району ИМНС РБ по Глубокскому району.

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