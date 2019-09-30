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Ученые: старение препятствует развитию рака
Источник материала: Tut.by
Специалисты из Ливерпульского университета заявили, что старение организма может препятствовать развитию рака. Об этом
Ранее считалось, что риск развития онкологии увеличивается по мере старения человека. Но в новом исследовании эта теория подвергается сомнению.
Чтобы доказать свою точку зрения, ученые под руководством доктора Жоао Педро де Магальеса проанализировали экспрессию генов — процесс, в котором наследственная информация от гена преобразуется в белок. Таким анализом исследователи решили сравнить изменения, происходящие в тканях во время старения, а также при развитии онкологических заболеваний.
Выяснилось, что процесс старения может препятствовать пролиферации — разрастанию тканей организма путем размножения клеток делением. Следовательно, и развитию рака. Доктор Мегальеса отметил, что «существует две противоположные силы: мутация, приводящая к развитию рака, и дегенерация тканей, препятствующая этому процессу. Это объясняет, почему в преклонном возрасте риск развития рака может снижаться».
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Ранее считалось, что риск развития онкологии увеличивается по мере старения человека. Но в новом исследовании эта теория подвергается сомнению.
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