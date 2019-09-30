Источник материала: СТВ

Новости США. Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship. Однако первый тестовый запуск планируется осуществить уже через два месяца – космический корабль оторвется от Земли на 20 километров, а затем вернется на базу через несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





С людьми на борту новый звездолет планируется запустить уже через год.



