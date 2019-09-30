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Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship

01.10.2019 10:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship. Однако первый тестовый запуск планируется осуществить уже через два месяца – космический корабль оторвется от Земли на 20 километров, а затем вернется на базу через несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship

С людьми на борту новый звездолет планируется запустить уже через год.

Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship

Люди в материале: Илон Маск
 
 
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Новости США. Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship. Однако первый тестовый запуск планируется осуществить уже через два месяца – космический...
 
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