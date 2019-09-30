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Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship
Источник материала: СТВ
Новости США. Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship. Однако первый тестовый запуск планируется осуществить уже через два месяца – космический корабль оторвется от Земли на 20 километров, а затем вернется на базу через несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С людьми на борту новый звездолет планируется запустить уже через год.
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Новости США. Илон Маск в 2020 году отправит в космос новый звездолёт Starship. Однако первый тестовый запуск планируется осуществить уже через два месяца – космический...
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