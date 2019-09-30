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Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси

01.10.2019 10:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Иностранные военные атташе, аккредитованные в Беларуси, посетили погранзаставу «Молодечненская», учебный центр Института погранслужбы в Сморгони и кинологический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси

Это традиционный визит иностранных представителей – на протяжении пяти лет военные атташе посещают пограничные объекты Беларуси. В этот раз особое внимание уделили работе кинологов.

Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси

Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси

Свен Хильгефорт, атташе по вопросам обороны Посольства ФРГ в Беларуси: 
Я видел сегодня хорошо дрессированных собак. Это может быть только при условии такого же высокого уровня подготовки специалистов-кинологов. Также меня поразило техническое оборудование вашего пункта

Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси

Иностранные военные дипломаты отметили и традиционно высокий уровень организации самой встречи.

Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси

Люди в материале: Свен Хильгефорт
 
 
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Новости Беларуси. Иностранные военные атташе, аккредитованные в Беларуси, посетили погранзаставу «Молодечненская», учебный центр Института погранслужбы в...
 
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