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Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Иностранные военные атташе, аккредитованные в Беларуси, посетили погранзаставу «Молодечненская», учебный центр Института погранслужбы в Сморгони и кинологический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это традиционный визит иностранных представителей – на протяжении пяти лет военные атташе посещают пограничные объекты Беларуси. В этот раз особое внимание уделили работе кинологов.
Свен Хильгефорт, атташе по вопросам обороны Посольства ФРГ в Беларуси:
Иностранные военные дипломаты отметили и традиционно высокий уровень организации самой встречи.
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Новости Беларуси. Иностранные военные атташе, аккредитованные в Беларуси, посетили погранзаставу «Молодечненская», учебный центр Института погранслужбы в...
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