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В Могилеве на пожаре погибли пенсионерка и ее 56-летний сын
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве на пожаре в одной из квартир погибла пенсионерка и ее 56-летний сын.
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В результате пожара уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Спасатели не проводили эвакуацию жильцов. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. В Могилеве на пожаре в одной из квартир погибла пенсионерка и ее 56-летний сын. По информации Могилевского ОУМЧС, около двух часов ночи 1 октября...
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