ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси более 6 тысяч пожилых людей стали участниками системы государственной адресной социальной помощи

01.10.2019 09:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусское общество стареет, растет продолжительность жизни. Сейчас это 79 лет для женщин и 69 – для мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля людей старше 65 лет у нас составляет 15 % – почти полтора милиона человек. При этом, люди пожилого возраста в Беларуси стали вести более активный образ жизни. Об этом накануне Дня пожилых людей, который празднуется во всем мире 1 октября, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В Беларуси более 6 тысяч пожилых людей стали участниками системы государственной адресной социальной помощи

Государство постоянно оказывает социальную помощь и поддержку людям пожилого возраста. В этом году два раза были перерасчеты пенсии – 1 мая и 1 августа. В итоге средний размер ее составляет сейчас 447 рублей. Более 6 тысяч пожилых людей в этом году стали участниками системы государственной адресной социальной помощи. Сумма поддержки составила 350 тысяч рублей. Также в нашей стране разработан проект национальной стратегии по достойному долголетию.

В Беларуси более 6 тысяч пожилых людей стали участниками системы государственной адресной социальной помощи

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Это и решение вопросов образования пожилых людей, продолжение профессиональной деятельности, несомненно поддержание здоровья. Это комплексный документ, который затем будет реализовываться через отраслевые государственные программы. 

Впервые этот проект презентуют на суд общественности 1 октября в Минске на Форуме долголетия. Как помочь белорусам жить и стареть достойно? Международным опытом на этот счет поделятся участники форума – 150 экспертов в области старения из Германии, Австрии, России и Украины. 

Люди в материале: Александр Румак
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусское общество стареет, растет продолжительность жизни. Сейчас это 79 лет для женщин и 69 – для мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьное питание на Кировщине: чтобы было вкусно и полезно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика