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«Неудачник» и миротворец. Джимми Картер пережил всех

01.10.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Неудачник» и миротворец. Джимми Картер пережил всех
Джимми Картер © / www.globallookpress.com

В апреле 1979 года президент США Джимми Картер взял паузу и решил отдохнуть от государственных дел на рыбалке. Рыбачил Картер в родном городе Плейнс. Взяв на берегу лодку, президент погрузил в нее снасти и отплыл подальше. Разумеется, сотрудники охраны зорко следили за его безопасностью, однако они тщательно маскировались, и у Картера была полная иллюзия одиночества.

Атака ушастого

Президент наслаждался отдыхом, когда услышал странный шум поблизости. Обернувшись, он увидел, что к лодке вплавь приближается крупный кролик. Глаза у животного были бешеные, словно он давно испытывал личную неприязнь к Джимми Картеру.

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Когда стало ясно, что кролик собирается запрыгнуть в лодку, президент решил избежать неприятного свидания. Подхватил весло, он обдал ушастого водой. Кролик возмущенно зафыркал, но, поколебавшись, повернул к берегу. Очевидно, зверь решил, что Картер может не только облить, но и ударить веслом по голове.

В представлении обывателей кролик — это что-то безобидное, трусливое и ушастое. Зоологи и охотники, однако, хорошо знают, что крупная особь этого вида способна доставить немало неприятных минут человеку, особенно если тот проявит неосторожность.

К несчастью для Джимми Картера, история с кроликом просочилась в прессу в тот момент, когда он собирался выдвигаться на второй срок. Оппоненты раскрутили историю на всю катушку, показывая хозяина Белого дома как человека, неспособного справиться даже с травоядным животным.

Картер из политика, критикуемого за ошибки, превратился в комедийного персонажа, что привело его к плачевным последствиям.

В нужное время и в нужном месте

Возможно, это произошло потому, что за его спиной не стоял мощный клан с богатыми политическими традициями и неограниченными финансовыми возможностями. Само появлением Джимми Картера в Белом доме стало следствием стечения многих обстоятельств.

Его отец выращивал арахис в штат Джорджия, и Джимми решил продолжить семейное дело. Правда, прежде чем Картер-младший приобщился к арахису, он окончил Военно-морскую академию и семь лет прослужил на флоте.

«Неудачник» и миротворец. Джимми Картер пережил всех
Джимми Картер, 1953 г. Фото: www.globallookpress.com

Постепенно отставной военный втягивался в общественную жизнь родных мест. В 1962 году его впервые избрали в сенат штата Джорджия, а уже через четыре года он замахнулся на пост губернатора. В 1966 году Картер потерпел неудачу, но спустя четыре года он стал 76-м губернатором Джорджии.

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Уотергейтский скандал нанес сильнейший удар по американской политике в целом и по Республиканской партии в частности. Президент Ричард Никсон вынужден был уйти в отставку из-за угрозы импичмента, а сменивший его Джеральд Форд сильно разозлил сограждан, обеспечив предшественнику иммунитет от уголовного преследования.

На выборах 1976 года Картер, выступавший в качестве нового лица в политике, вызывал у американцев куда больше симпатий, чем Форд. Преимущество кандидата от Демократической партии в абсолютных числах было не так уж велико, но перевес по числу выборщиков (297 против 240) не оставлял места для сомнений в победе.

В январе 1977 года Картер принес присягу, став 39-м президентом в истории Соединенных Штатов.

«Мы твёрдо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своём стремлении к ограничению арсеналов оружия на Земле теми пределами, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности каждой страны. Соединённые Штаты в одиночку не могут избавить мир от ужасного призрака ядерного уничтожения, но мы можем и будем сотрудничать в этом с другими», — заявил он в речи в день инаугурации.

«Выздоровление экономики — когда работу теряет Джимми Картер»

Планы Джимми Картера были действительно большими как во внутренней, так и внешней политике. Он собирался победить американский бюрократический аппарат, дать гражданам более доступное здравоохранение, решительно сократить безработицу. Пытаясь общаться с американцами напрямую, он принимал участие в радиопрограмме «Спроси президента Картера».

Однако рост цен на нефть, наносивший очень серьезный удар по американской экономике, свел большинство начинаний Картера на нет.

Картер смог добиться заключения мирного договора между Египтом и Израилем, что значительно улучшило ситуацию на Ближнем Востоке. Картер подписал с Советским Союзом договор ОСВ-2, продолжавший ранее начатую политику разрядки в отношениях между двумя странами. Но ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года заставил Картера изменить курс в отношениях с Советским Союзом. Бойкот Олимпиады-1980 в Москве положил начало новому этапу «холодной войны».

«Неудачник» и миротворец. Джимми Картер пережил всех
Президент США Джимми Картер и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписали Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), Вена 1976 г. Фото: www.globallookpress.com

Исламская революция в Иране, в результате которой к власти пришли силы, настроенные антиамерикански, стала ударом по авторитету команды Картера. А захват в заложники сотрудников посольства США в Тегеране и последующий провал спасательной операции превратили Джимми Картера в глазах американцев в «слабака» и «неудачника».

«Куда этому парню бороться с Брежневым или с аятоллой Хомейни, если его не боится даже кролик?» — ехидничали политические противники.

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На выборах 1980 года Картеру противостоял бывший голливудский актер Рональд Рейган, в своих выступлениях умело использовавший все неудачи и недостатки президента.

«Рецессия — это когда ваш сосед теряет работу, депрессия — когда работу теряете вы, а выздоровление экономики — когда работу теряет Джимми Картер», — издевался над соперником Рейган.

Картер проиграл оглушительно и без вариантов. Он сумел взять верх только в пяти штатах и получил 49 голосов выборщиков против 489 у Рейгана.

Говорящий со всеми

Он уходил из Белого дома как «неудачник». Парадокс в том, что эта репутация помогла Картеру в дальнейшем.

Вернувшись в родную Джорджию, Картер основал неправительственный «Центр Картера», целью которого является осуществление правозащитной и благотворительной деятельности.

Он ездил по всему миру с гуманитарными миссиями, помогая решать проблемы нуждающихся. Картер выступал в качестве посредника в переговорах там, где другие не справлялись.


«Неудачник» и миротворец. Джимми Картер пережил всех
Президент США Джимми Картер 1978 г. Фото: www.globallookpress.com

39-й президент США не вызывал в мире раздражения, в отличие от тех, кто был в Белом доме до него, и тех, кто пришел после него. С «неудачником» готовы были говорить практически все, что позволяло Картеру решать самые щекотливые вопросы.

Он приезжал в КНДР, общаясь с северокорейскими лидерами, и увозил домой осужденных в Северной Корее американцев. В 2015 году он приезжал в Россию к Владимиру Путину и после общения с ним заявлял в интервью, что считает присоединение Крыма к России «неизбежным и необратимым», предлагая выстраивать новые отношения с учетом данного обстоятельства.

«Неудачник» и миротворец. Джимми Картер пережил всех После Белого дома. Чем занимаются президенты США после отставки?

В 2002 году Джимми Картер был отмечен Нобелевской премией мира «за десятилетия работы по поиску мирных решений международных конфликтов, укрепление демократии и прав человека, а также содействие экономическому и социальному развитию». 

Ни один из американских президентов не жил так долго с приставкой «экс», как он. Стаж Картера в этом качестве — более 38 лет. Сегодня он не только старейший из ныне живущих президентов, но и абсолютный «Мафусаил» — ни одному из хозяев Белого дома еще не удавалось дожить до 95 лет.

А американцы теперь хорошо знают, что Джимми Картер — далеко не самый худший из президентов.

 
 
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Джимми Картер © / www.globallookpress.com В апреле 1979 года президент США Джимми Картер взял паузу и решил отдохнуть от...
 
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