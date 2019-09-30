С целью популяризации и пропаганды деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и профессии спасателя-пожарного с 23 сентября по 15 октября в республике будет проходить акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко Дню образования БМООСП. В рамках акции работники службы спасения посетят домовладения участников Великой Отечественной войны, пожилых граждан, многодетные семьи, ребят в социально- педагогическом центре, проведут профилактические мероприятия в школах и на открытых площадках.