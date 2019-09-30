Оригинальное развлечение для молодежи  

Среди молодежи все популярнее становится такое развлечение как квест. Это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которого участникам необходимо преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, логические загадки, преодолеть спортивные препятствия, справиться с трудностями, возникающими на их пути, для достижения общей цели.

Впервые в квесты-головоломки стали играть в 1990-е годы. А вот первый реальный квест появился в 2006 году по мотивам произведений Агаты Кристи. Сейчас в них играют как в реальном времени, так и на компьютере. Суть игры состоит в поиске как можно большего количества целей. Для этого участникам приходится объединяться в команды, взаимодействовать друг с другом, анализировать и использовать ловкость, эрудицию и спортивные способности.

Недавно на Смолевичском водохранилище в рамках проекта «Здоровый город» прошел квест «Позитивная пятница». Организаторами мероприятия выступили Смолевичский молодежный центр «Смородина», Смолевичский РК ОО «БРСМ», управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района», ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» при поддержке Смолевичского райисполкома.





В увлекательном мероприятии приняли участие три команды – учащихся первой и второй школ и гимназии города Смолевичи.

После построения и короткой разминки под звуки зажигательной музыки команды поприветствовала Елена Нехаенко – директор Молодежного центра. Она пожелала участникам удачи и увлекательной честной борьбы.

Квест представлял собой движение по маршруту, на котором расположились различные станции. Задания на каждой станции включали в себя творческую и спортивную составляющую.

Сначала на площадке у летнего амфитеатра мальчишкам и девчонкам необходимо было придумать название своей команды и творчески представить ее. Учащиеся первой школы назвали свою команду «Племя тумбаюмба», «Поколение next» – команда второй школы г. Смолевичи и «Опа-на» – команда гимназии.

После этого участники разбежались по парку возле озера – каждая из команд стремилась как можно быстрее найти станции на представленных заранее картах и справиться с ними.

Пока одни участники выполняли кувырки на матрасах возле стадиона «Озерный», другие отправились в парк демонстрировать мастерство и ловкость игры в дартс. Веселой оказалась станция «Воротики», на которой участникам необходимо было забить гол в маленькие ворота. «Кольцеброс» и «Стрелы» – также спортивные станции на меткость, ловкость и скорость. Не обошлось и без интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?». Увлекательным оказался конкурс селфи, по условиям которого команды должны были сделать оригинальное фото на площадке проведения квеста, опубликовать его в социальных сетях и отметить организаторов. Затем жюри выбрали самый оригинальный снимок.





– На базе молодежного центра «Смородина» квесты проводятся постоянно, – рассказала Елена Нехаенко. – А такое масштабное мероприятие проводится впервые. Объединившись, организаторы вместе продумывали программу мероприятия и старались сделать все, чтобы она была увлекательной и понравилась всем участникам.

В результате быстрее всего с заданиями справились учащиеся ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи», ребятам вручили Диплом победителей, остальные участники награждены грамотами. Но самое главное, ребята получили положительные эмоции, попробовали свои силы в командной игре и проявили творческие способности.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.