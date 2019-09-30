Фестиваль танца ZARUBA 4 прошел в Смолевичах

В субботу, 21 сентября, в молодежном центре «Смородина» прошел ежегодный фестиваль танца ZARUBA.

Фестиваль прошел уже в четвертый раз. Первая и вторая ZARUBA проходила на базе сельского Дома культуры поселка Октябрьский. Третью и четвертую — принимала у себя «Смородина».





— Мы не прогадали, что выбрали для проведения фестиваля молодежный центр в Смолевичах, — рассказывает руководитель студии танцев «Респект» и один из организаторов фестиваля Лилия Кандраьева. — Сегодня очень много участников и зрителей. Любители танца в этот раз посоревнуются в трех номинациях: хип-хоп, латина и брейк-данс. Отдельная номинация — экспериментал, в которой все три эти направления сойдутся в одном батле и посмотрят, что они смогут под разную музыку, а не только под музыку своего направления.





Фестиваль ZARUBA потихоньку приобретает все большую известность. В прошлые годы в нем участвовали ребята только из Смолевичского района. В этом году с удовольствием присоединился город Минск.





В фестивале ZARUBA 4 приняли участие около 60 молодых танцоров. Бурными аплодисментами их поддерживали друзья, тренеры и родные. Лучшими в этом году стали Михаил Черепович (г. Смолевичи), Роман Бегунович (аг. Слобода), Евгений Кухоренко (г. Минск), Мария Серебрякова (г. Минск), Эдуард Куцко (п. Октябрьский), Матвей Рудак (г. Минск). Участники танцевальной вечеринки были награждены памятными дипломами и подарками, а зрители получили заряд позитива и отличного настроения. До встречи на ZARUBA 5!

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.