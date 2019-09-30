В текущем году наблюдается небывалый рост пожаров в Смолевичском районе. Так, в выходные дни 21 и 22 сентября произошло 5 пожаров, предполагаемой причиной возникновения которых послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки.

Чтобы избежать беды, необходимо выполнять правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы — это может привести к трагедии.

Помните, что используемые вами печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м.

Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы в непосредственной близости с отопительными приборами и на расстоянии менее 1,25м;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть ваш дом будет теплым и безопасным.

При чрезвычайной ситуации звоните 101 ли 112.

Cмолевичский РОЧС.