Стал известен состав жюри конкурса «Премия HR-бренд 2019»

Источник материала: Аргументы и факты

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Обладателей призовых мест конкурса определят члены независимого международного жюри. В его состав входят уважаемые эксперты и практики, которые принимают непосредственное участие в формировании международных тенденций развития в области управления персоналом.

Яна Кудрявцева (Россия), директор по управлению персоналом компании IBS, Председатель жюри Конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019»





В команде IBS с 1999 года, в настоящее время отвечает за политику компании в сфере результативности работы и развития сотрудников и руководит корпоративной HR-платформой.

Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, филологический факультет.

Обладательница международного сертификата в области стратегического HR-менеджмента – GPHR.

В 2012 и 2013 годах была включена в список лучших директоров по персоналу в ИТ-отрасли, а в 2014, 2015 и 2016 – в список лучших директоров по маркетингу в ИТ-отрасли в рамках ежегодного рейтинга «Топ-1000 ведущих менеджеров России» Ассоциации менеджеров России (АМР) и ИД «Коммерсантъ».

Получила специальный приз «Персона года» за наиболее впечатляющие профессиональные достижения в области HR-брендинга в рамках «Премии HR-бренд 2013» компании HeadHunter.

Татьяна Березовская (Беларусь), HR-директор ЗАО «ПАТИО» (сеть магазинов бытовой техники и электроники «5 ЭЛЕМЕНТ»)





Кандидат психологических наук, доцент, МВА, организационный консультант, коуч, сертифицированный бизнес-тренер.

Опыт практической работы в сфере HR – более 14 лет. В 2018 году Татьяна Березовская победила в номинации «HR-персона».

АО «ПАТИО» дважды становилось победителем конкурса «Премия HR бренд».



Екатерина Грачёва (Россия), Руководитель отдела развития бренда работодателя Альфа-Банка





Профессиональный карьерный коуч по стандартам ICF, член Совета Директоров Международной Федерации Коучинга в России 2016-2017.

Опыт развития корпоративных культур и коммуникаций в компаниях Аптечная сеть 36,6, Аэрофлот, Розничная сеть МТС, PR-агентства более 15 лет.

В Альфа - Банке с октября 2017 года. Сферы ответственности: развитие внутреннего и внешнего бренда работодателя, управление вовлеченностью.



Экспертиза в следующих областях:

– корпоративная культура

– бренд работодателя

– управление вовлеченностью

– внутрикорпоративные коммуникации

Сергей Дутин (Беларусь), Генеральный директор ООО «Бел Фуд Сервис»





Эксперт в области развития международных брендов в Республики Беларусь. Начал карьеру в 2011 году в ритейле, за 3 года реализовал 5 успешных проектов по привлечению в Беларусь иностранных компаний. С 2014 года занимается развитием сети ресторанов быстрого питания KFC в Республике Беларусь. Под его руководством в 2015 году открылся первый ресторан KFC в Беларуси. В 2016 году начал экспансию бренда в регионы. За 5 лет создано 500 рабочих мест и открыто 13 ресторанов.

Надежда Карака (Беларусь), заместитель генерального директора по персоналу, ООО «КреативФудС-Восток»





Опыт работы в ресторанном бизнесе 17 лет. Карьерный путь: от рядового сотрудника к директору ресторана и заместителя генерального директора по персоналу компании. Успешный опыт открытия более 10 ресторанов на позициях OPS и HR.

В 2017 году возглавила HR департамент международного бренда KFC в компании ООО «КреативФудС-Восток», Беларусь. Основатель и куратор развития КСО -проектов и волонтерского движения в компании.

Сертификаты в области HR:

· HR Колледж (YUM! Россия)

· Heartstyles Champs (Leading with Heart) (Сертифицированный тренер программы «Руководи сердцем»)

· Executive HR (Бизнес школа «Здесь и Сейчас)

· Adizes Graduate School (программа Института Адизеса)

Андрей Марач (Беларусь), HR-директор Profitero





МВА, пcихолог, приглашенный преподаватель программы MBA Института бизнеса БГУ и программы Executive HR бизнес-школы «Здесь и Сейчас».

Анастасия Мизитова (Россия), Учредитель, директор в Проекте "Энергия HR"





Опыт:

– 3 года - собственный проект и авторские программы;

– 8 лет тренер-эксперт в CBSD;

– 12 лет в PwC в России и Англии.

Сертификаты в области HR (SHRM-SCP, GPHR, GRP):

· Agile (Университет Вирджинии)

· Коучинг (ICF)

· Лидерство (Bayer академия, Ken Blanchard, Thunderbird University)

· DISC (Ken Blanchard, Thomas)

Нина Осовицкая (Россия), Директор Бренд-центра HeadHunter





Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2001 года — сотрудник HeadHunter (hh.ru), в 2003-05 гг. работала над продвижением и развитием услуг компании в качестве директора по маркетингу.

С начала 2007 года — консультант проекта «Премия HR-бренд» (hrbrand.ru).

В 2010 году с командой коллег и партнеров разработала методологию Рейтинга работодателей России.

С июня 2018 – директор Бренд-центра HeadHunter.

Автор ряда публикаций в деловых и профессиональных изданиях. Автор серии книг о лучших HR-проектах.



Критерии, по которым Международное жюри выбирает лучшие проекты в области управления персоналом:

• Актуальность (для компании, для рынка);

• Методы реализации (современность, оптимальность выбранных инструментов);

• Эффективность, соответствие конечного результата поставленным целям и задачам (для бизнеса, для целевой аудитории).

Оценка каждого проекта представляет собой сумму оценок всех членов жюри. Оргкомитет и председатель жюри подсчитывает сумму всех баллов. На основании этих данных определяются победители 1-й, 2-й и 3-й степени в каждой номинации.



Какие проекты получат лучшие оценки от экспертного жюри, вы узнаете совсем скоро – 5 декабря. А на кейс-конференции вы сможете познакомиться с проектами-участниками конкурса «Премия HR-бренд 2019».

Кейс-конференция конкурса «Премия HR-бренд» даёт возможность слушателям ознакомиться с современными HR-практиками, тенденциями в работе с персоналом и формировании образа работодателя. Для компаний-участников участие в этом конкурсе и выступление на кейс-конференции это возможность заявить себе, как о работодателе, который старается следовать мировым тенденциям в сфере HR и сам создает эти тенденции.

Билеты на кейс-конференцию уже в продаже.

Подробности - на сайте hrpremia.by .

Заявки на участие в номинациях принимаются по 17 октября 2019 года.

К конкурсу «Премия HR-бренд 2019» в качестве участников основных и специальных номинаций уже присоединились 34 компании:

OOO «СТАТУСКВО» (Parimatch), ИООО «ЭПАМ Системз» (EPAM Systems, Inc), ООО «Коммерс Лаб» (eWave), ООО «Агентство недвижимости «Этажи», ОДО «Аксамит Консалтинг» (Axamit), ООО «Самое Моё», ЗАО «Вариа-Сервис» (Шеф Кухни), ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» (Armtek), ИООО «СОФТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Softeq Development), ООО «СИНТЕГРИКО» (VRP Consulting), ООО «ВЕРШЫ» (Галерея современного искусства «Ў»), ООО «БПЛэлектро», УП «АДАНИ», ИЧТУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (British American Tobacco), ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI/Japan Tobacco International S&D), ОАО «Белагропромбанк», СООО «Системные технологии», ООО «Андерсан» (Andersen), ООО «Вундербай» (Wunder Digital Agency), ООО «УльтеграСтайл» (Салон Связи), УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (Coca-Cola), ЗАО «Унифлекс» (Uniflex), ОАО «Паритетбанк», ООО «СофтЛайнБел» (Softline), ЗАО «Кьюликс Системс» (Qulix Systems), ООО «Активные технологии» (ActiveCloud), ООО «Ради женщин» (Клиника женского здоровья «Ева»), ООО «МОДЕРН-ЭКСПО» (Modern-Expo Group), ЗАО «МТБанк», ООО «Леверекс Интернешнл» (LeverX International), ООО «Регула», ООО «ЭСДИВИ СОФТ» (Social Discovery Ventures), ООО «АгроПищеПром» (Feleti), ООО «Франдеса».





Генеральный партнёр конкурса «Премия HR-бренд 2019» бренд KFC, который представлен в Беларуси компаниями ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «КреативФудС-Восток». Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.