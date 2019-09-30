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Об отключении электроснабжения в микрорайоне «Сахарный»
01.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
30 сентября в 22:45 в ЦОУ Слуцкого РОЧС от диспетчера службы городских электросетей поступило сообщение об отключении электроснабжения в микрорайоне «Сахарный» в 22:30.
Отключен участок ТП №172 КЛ-10 кВ № 151 от ПС Сахарный завод. Как пояснили сайту SlutskGorod в Слуцких городских электросетях, произошло повреждение подземных кабельных линий. Без электроснабжения оставались:
Всего без электроснабжения оставалось: 4 многоквартирных жилых дома, 3 общежития, 1 учреждения образования ДС № 15, 1 Центр стандартизации, 1 Дом культуры по улице Головащенко. Всего - 418 абонентов, сообщили в Слуцком РОЧС.
Электроснабжение было восстановлено 1 октября в 04:12.
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30 сентября в 22:45 в ЦОУ Слуцкого РОЧС от диспетчера службы городских электросетей поступило сообщение об отключении электроснабжения в микрорайоне «Сахарный» в...
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