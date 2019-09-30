Источник материала: Слуцк Город

30 сентября в 22:45 в ЦОУ Слуцкого РОЧС от диспетчера службы городских электросетей поступило сообщение об отключении электроснабжения в микрорайоне «Сахарный» в 22:30.

Отключен участок ТП №172 КЛ-10 кВ № 151 от ПС Сахарный завод. Как пояснили сайту SlutskGorod в Слуцких городских электросетях, произошло повреждение подземных кабельных линий. Без электроснабжения оставались:

2 многоквартирных жилых дома по улице по ул. Головащенко д.8,18, (5 этажный 3-х подъездный (60 квартиры, 151 житель),

2 многоквартирных жилых дома по улице ул. Молодежная д.4,6 (5 этажный 3-х подъездный (60 квартиры, 151 житель),

3 общежития по улице Головащенко д.1 (УО «Слуцкий ПТК»), д. 16,12 (ОАО «Слуцкий сахарорафинодный завод»);

1 учреждения образования ДС № 15;

1 Центр стандартизации;

1 Дом культуры по улице Головащенко.

Всего без электроснабжения оставалось: 4 многоквартирных жилых дома, 3 общежития, 1 учреждения образования ДС № 15, 1 Центр стандартизации, 1 Дом культуры по улице Головащенко. Всего - 418 абонентов, сообщили в Слуцком РОЧС.

Электроснабжение было восстановлено 1 октября в 04:12.