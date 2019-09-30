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В Слуцком районе два человека отравились угарным газом
01.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
1 октября 03:16 в Слуцкий РОЧС от дежурной медсестры приемного отделения УЗ «Слуцкой ЦРБ» поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой УЗ «Слуцкая ЦРБ» с отравлениями продуктами горения доставлены гражданка 1973 года рождения и ее дочь 1998 года рождения.
В ходе выяснений обстоятельств установлено, что пострадавшие проживают в д. Маяк Гресского сельсовета, они протопили вечером печь и легли спать, в результате чего получили отравление угарным газом.
После осмотра женщины госпитализированы в реанимационное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ» с диагнозом: отравление угарным газом. Состояние пострадавших тяжёлое стабильное, они находятся в сознании.
Сообщение на 101 от местных жителей не поступало, техника МЧС не привлекалась, сообщили в Слуцком РОЧС.
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Поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой УЗ «Слуцкая ЦРБ» с отравлениями продуктами горения доставлены гражданка 1973...
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