ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцком районе два человека отравились угарным газом

01.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

1 октября 03:16 в Слуцкий РОЧС от дежурной медсестры приемного отделения УЗ «Слуцкой ЦРБ» поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой УЗ «Слуцкая ЦРБ» с отравлениями продуктами горения доставлены гражданка 1973 года рождения и ее дочь 1998 года рождения.

В ходе выяснений обстоятельств установлено, что пострадавшие проживают в д. Маяк Гресского сельсовета, они протопили вечером печь и легли спать, в результате чего получили отравление угарным газом.

После осмотра женщины госпитализированы в реанимационное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ» с диагнозом: отравление угарным газом. Состояние пострадавших тяжёлое стабильное, они находятся в сознании.

Сообщение на 101 от местных жителей не поступало, техника МЧС не привлекалась, сообщили в Слуцком РОЧС.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой УЗ «Слуцкая ЦРБ» с отравлениями продуктами горения доставлены гражданка 1973...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зарядное устройство – причина пожара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика