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Встреча председателя райисполкома с руководителями-ветеранами (фоторепортаж)
01.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Накануне Дня пожилых людей председатель райисполкома Александр Бутарев встретился с ветеранами, в разное время возглавлявшими район, бывшими руководителями организаций и предприятий
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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90Накануне Дня пожилых людей председатель райисполкома Александр Бутарев встретился с ветеранами, в разное время возглавлявшими район, бывшими руководителями...
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