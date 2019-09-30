Насчитали аж 11 достойных кинопремьер октября в Минске. Посмотрите все?

Источник материала: Tut.by

Пока вы отходите от того, что лето уже месяц, как закончилось, а до «Лістапада» еще жить и жить, AFISHA.TUT.BY насчитала аж 11 отличных премьер октября и делится ими. Новый Вуди Аллен, возвращение Гай Германики, несколько хитов «Сандэнса» и самый эротический фильм осени — у этого топа все при себе.

«Джокер»

Когда: с 3 октября. Где: во всех кинотеатрах. Режиссер: Тодд Филлип. О чем кино: Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Почему смотрим: вообще, кино по комиксам — нечастый гость на кинофестивалях класса «А». А вот премьерный «Джокер» про главного противника Бэтмена с жуткой ухмылкой уже наработал себе завидную фестивальную историю. Сначала фильм внезапно включили в основной конкурс Венецианского кинофеста, потом ему так же сенсационно отдали «Золотого льва», то есть главный приз Венеции. Так что победа Филлипса и актера Хоакина Феникса, который ради роли скинул больше 23 килограммов, уже вписана в анналы истории кино. Кроме Феникса, который, по его же словам, из-за экстремального похудения начал сходить с ума (иронично), в картине снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц и другие. То есть даже если вы не в теме комиксов и едва ли сможете отличить фильмы Marvel от DC, уж на «Джокера» обязательно стоит сходить. Только будьте готовы к ультранасилию на экране и пометке в «18+».

— Нет — не шедевр. Но это ярко, это чуть более радикально, чем обычно, и это безусловно можно засчитать за вариант ответа на сакраментальное «Чего такой серьезный?» (Станислав Зельвенский, «Афиша» ).

— Это идеально зрительское кино, стилизованное под старину, которое на деле оказывается опасно актуальным (Егор Беликов, «Искусство кино» ).

— Блестяще снятая психологическая драма, имеющая очень мало отношения к комиксам. Оригинальный фильм вне киновселенных, заставляющий пристальнее взглянуть на персонажа. Настоящие «Мысли Джокера», которые заставят вас покинуть все паблики с цитатами (Игорь Хованский, «Мир фантастики» ).

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Когда: с 10 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТРЦ Galileo, «Беларусь», «Пионер», «Центральный». Режиссер: Вуди Аллен. О чем кино: он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

Почему смотрим: загибайте пальцы. Вуди Аллен в режиссерском кресле — это раз. Нью-Йорк, предоставивший свои улицы в качестве уютных декораций в очень алленовском кино, — два. Три — треугольник нежных, но уже звездных актеров (Тимоти Шаламе — Эль Фаннинг — Селена Гомес, отдельно можно вынести маститого Джуда Лоу). Ну и самое главное: в минский прокат фильм выйдет, а в американский — нет! Причиной тому — признание приемной дочери Аллена о сексуальном насилии. На волне популярности движения #MeToo против харассмента в Голливуде такое режиссеру еще не скоро простят. Собственно, именно из-за этого Amazon отказался продвигать «Дождливый день в Нью-Йорке» в США.

Что пишут критики:

— Любой фильм Аллена — разумеется, о нем самом, манхэттенском интеллигенте-невротике, который по уши влюблен в Нью-Йорк и его неустанно воспевает. Шаламе в фильме просто его альтер эго — актер, играющий его в молодости. Фирменно ироничные монологи, им произносимые, — продолжение монологов Аллена из какого-нибудь «Манхэттена» 1979 года. А главным персонажем становится сам великий город — его все так же жадно рассматриваешь (Валерий Кичин, «Российская газета» ).

«Зеленее травы»

Когда: с 17 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Режиссеры: Жослин ДеБоэр, Доун Люббе. О чем кино: о превращении сына домохозяйки, во всем соперничающей со своей соседкой, в собаку.

Почему смотрим: вот она, комедия, которую мы заслужили! Хохму в нарочито кукольном стиле и как будто с неоновой подсветкой сначала показали на «Сандэнсе», а потом и на других уважаемых фестивалях. Чувству юмора Жослин ДеБоэр и Доун Люббе можно разве что позавидовать, потому что плотность шуток, причем внезапно неожиданных, на десять минут фильма зашкаливает. Если давно хотели от души посмеяться, а российские ромкомы на вас больше не действуют, дайте шанс «Уэсу Андерсону на максималках», то есть этой розовой комедии, которая нет-нет да и побагровеет ближе к концу.

Что пишут критики:

— «Зеленая трава» точно не заставит вас завидовать чрезмерно идеализированному образу жизни, который она показывает, и все же это такое восхитительное место для проживания, что вы не захотите уходить, когда пойдут титры (Peter Debruge, Variety ).

«Прощание»

Когда: с 17 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Режиссер: Лулу Ванг. О чем кино: начинающая писательница китайского происхождения живет в Бруклине, но очень привязана к оставшейся на родине бабушке. Внезапно выясняется, что бабушка больна, жить ей осталось недолго, но расстраивать ее не хотят и о скорой смерти молчат. А чтобы все члены большой семьи успели попрощаться с умирающей, ей скажут, что все съезжаются на свадьбу внука, который на самом деле жениться не рвется.

Почему смотрим: еще один любопытный выпад минувшего «Сандэнса». Если дерзость и новаторство «Зеленее травы» вам не по вкусу, сделаем еще одну попытку. Тонкая комедия «Прощание» — второй полнометражный фильм пекинского режиссера Лулу Ванг (в первом, «Посмертном», снималась любимица американских независимых Брит Марлинг). Сценарий, написанный самой Ванг, основан на ее же биографии — отсюда и особенная сентиментальность, даже интимность. Очевидным украшением ленты стала Аквафина — певица и актриса, которую вы могли видеть в фильмах «Восемь подруг Оушена» и «Безумно богатые азиаты». А нет, так приходите и влюбляйтесь.

Что пишут критики:

— Всеобщее веселье оттеняет тема грусти китайских иммигрантов, оказавшихся между двумя цивилизациями. Есть много фильмов о тесной связи китайских диаспор с их исторической родиной и ее традициями, но это кино показывает нам, что их разделяет (Марина Латышева, «КиноПоиск» ).

«Мысленный волк»

Когда: с 24 октября. Где: Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Беларусь», «Центральный». Режиссер: Валерия Гай Германика. О чем кино: о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке-людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы — «Сон разума рождает чудовищ».

Почему смотрим: режиссер сериала «Школа» или картины «Все умрут, а я останусь» после пятилетнего перерыва вернулась в большое кино с премьерой «Мысленного волка» — про внутреннего волка в каждой из нас, про «человек человеку волк» — на «Кинотавре». Ничего иного, кроме очередной кинопровокации, от автора, по сути, и не ждали. Вуаля! Один из главных фриков российского кино Гай Германика выдала кинопритчу, с серьезным лицом заверяя, мол, ну какой же это хоррор? А вот судя по трейлеру и отзывам первых критиков, у нее получился самый что ни на есть мистический ужастик: дом на отшибе, зима, теплые свитеры и мертвые волки. Если любите зловещие сказки, вас уже ждут в кинотеатрах. Кстати, фанатов Юли Высоцкой и Лизы Климовой — тоже.

Что пишут критики:

— Почти всегда остроумная, порою страшная и по-своему красивая притча поди пойми о чем. Режиссер и сценарист в хорошей форме, а содержание будьте добры придумать сами (Егор Москвитин, Esquire ).

— «Мысленный волк» — это экранизированное липкое предчувствие тотального апокалипсиса — того, о котором предупреждали древние, и он настанет совсем скоро, грозит Гай Германика (Егор Беликов, Forbes ).

«Портрет девушки в огне»

Когда: с 24 октября. Где: Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Режиссер: Селин Скьямма. О чем кино: Бретань, 1770. Художница Марианна приезжает в имение на побережье Франции, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить потенциальному жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказалась позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение…

Почему смотрим: только в одном минском кинотеатре вы сможете посмотреть картину, которую в Каннах отметили одновременно и за лучший сценарий, и за освещение ЛГБТ-темы в кино (за это дают специальную квир-пальмовую ветвь). В ролях замечена Адель Энель («Оленья кожа», «Неизвестная»), которую мы безумно любим какой-то странной любовью. Компанию в рамках каста ей составляет Ноэми Мерлан — буквально недавно она позировала любовникам в фильме «Куриоса» на некоторых экранах Минска. Ну и можете рассчитывать на особую киномагию природы и моря на севере Франции — просто поверьте на слово.

Что пишут критики:

— Может быть, классическая предсказуемость и нейтральность фильма — лишь скучная рама, на фоне которой невероятная по достоверности химия между актрисами превращает каждый слишком метафорический и литературный жест в правду (Анастасия Сенченко, CinemaFlood ).

— Снимая очевидно и о себе самой, Скьямма говорит о женщине как о художнике, о женщине как о творце — это непривычный и травмирующий многих разворот темы; один из центральных эпизодов картины — экстатическое и радостное пение хора деревенских женщин, в котором прорывается нерастраченная женская энергия творчества (Мария Кувшинова, «Киноафиша» ).

«Иные»

Когда: с 24 октября. Где: все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Пионер». Режиссеры: Зак Липовски, Адам Б. Стейн. О чем кино: В уединенном домике одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Но однажды девочка нарушает запрет.

Почему смотрим: «Иные» — чисто жанровое кино для любителей фантастики. В сообществе любителей хорроров его заочно считают одной из лучших мистических картин года. Первыми ее увидели зрители кинофестиваля в Торонто (что логично — фильм-то канадский), а вот потом он прокатился по десяткам жанровых фестивалей типа британского Frightfest, немецкого Fantasy и испанского форума гиков в Ситжесе — это вам не хухры-мухры.

Что пишут критики:

— Наиболее эффективный трюк здесь заключается в том, чтобы поймать нас всех в голове Хлои и показать мир, который стал непостижимо безумным, через призму детского взгляда (Jeannette Catsoulis, New York Times ).

«Арахисовый сокол»

Когда: с 24 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Режиссеры: Тайлер Нилсон, Майк Шварц. О чем кино: большое путешествие начинается с шага, а легендарное — с полета. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

Почему смотрим: американская комедия «Арахисовый сокол», которая подойдет любителям инди-драм и поклонникам Марка Твена, внезапно попала в топ фильмов по версии агрегатора рецензий RottenTomatoes. У него 95% свежести и 96% положительных отзывов от аудитории, что делает «Сокола» одной из самых зрительских и при этом фестивальных картин года. Дело в том, что классические сюжеты Твена помещаются тут в современные обстоятельства. А из ряда клишированных фильмов в жанре роуд-муви конкретно этот выделяет хотя бы то, что в фокусе — дебютант Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна.

Что пишут критики:

— Глубокая история о людях, вновь обретающих собственную самооценку. Видя себя глазами других, они узнают, какую ценность они все еще могут предложить миру (Adam Lubitow, Rochester City Newspaper ).

«Верность»

Когда: с 31 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Аврора». Режиссер: Нигина Сайфуллаева. О чем кино: Лена — талантливый акушер-гинеколог, ее муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что ее параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Почему смотрим: как бы это самый эротический фильм осени в минского прокате. Чтобы не звучало так пошло, поделимся интересными деталями. Срежиссировала камерную драму про испорченный телефон в общении миллениалов Нигина Сайфуллаева, которая начинала с ситкомов, а потом заявила о себе полнометражным дебютом с Сашей Бортич «Как меня зовут». В ее новой ленте много беспорядочного секса и вообще сцен, из-за которых даже самый раскрепощенный зритель будет испытывать будто бы стыд. Героиню Евгении Громовой ревность (кстати, анаграмма к слову верность) вдохновляет на невероятные перформансы: вместо того чтобы просто сесть и поговорить со своим мужчиной, она пускается во все тяжкие. Со стороны это, конечно, выглядит немного наивно, но, если вы давно хотели записаться на сеанс к сексологу или психотерапевту, лучше просто сходите в кино.

Что пишут критики:

— Сайфуллаева выходит на люди с оскорбительно радикальным тезисом: единственная заслуживающая внимания реальность — это наши чувства, а единственная свобода, за которую стоит сложить голову, — свобода их выражать (Антон Долин, Meduza ).

— Самое замечательное в «Верности» — диалоги и то, как два героя у нас на глазах ищут язык для разговора о своих проблемах (Егор Москвитин, Esquire ).

— «Верность» оказывается ревностью наоборот, она не просто зажигает факел, разыскивая близость, она впускает в комнату солнечный свет, обличая и изгоняя всякий стыд, всякий детсадовский наливной румянец (Ольга Касьянова, «Сеанс» ).

«Извините, мы вас не застали»

Когда: с 31 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Режиссер: Кен Лоуч. О чем кино: Рикки, шофер в службе доставки, и его жена Эбби, социальный работник, после кризиса 2008 года едва сводят концы с концами. Эбби продает машину, чтобы Рикки мог купить новый фургон и работать на себя, но в действительности все оказывается сложнее: чтобы окупить вложения, приходится пахать по 14 часов в день, а в оставшееся время воспитывать детей. Выдержит ли семья Тернеров это испытание?

Почему смотрим: если вам не знакомо имя Кена Лоуча, самое время это исправить. У режиссера есть две пальмовые веточки из Канн за фильмы «Ветер, который качает вереск» и «Я, Дэниел Блейк». Премьерная картина никаких наград не получила, хотя и участвовала в конкурсной программа последнего Каннского фестиваля. Но режиссера беспокоит не это. Его занимает образ маленького человека, который захлебывается в море капитализма. Если в двух словах, в кино покажут семейную драму одного из самых ярких представителей британского социльного реализма — будете плакать всем залом.

Что пишут критики:

— Лоуч снял очень актуальную для всех нас историю и сделал это с теплом, без намека на чернуху. У него все нормальные, всех очень жалко, в каждом узнаешь себя или соседа (Ольга Белик, «КиноПоиск» ).

— Включай эмпатию и разум, дорогой зритель, ведь только так получится докопаться до сути. Наш проводник Кен Лоуч создает для этого самую благоприятную атмосферу, не лишенную житейского юмора и сурового реализма. От вас нужна лишь готовность (Олеся Трошина, «Киноафиша» ).

«Первая любовь»

Когда: с 31 октября. Где: Silver Screen в ТРЦ Galileo. Режиссер: Такаси Миике. О чем кино: молодой боксер со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям. В течение одной ночи в Токио парочке придется удирать от коррумпированного полицейского, якудза и киллерши, посланной китайской триадой.

Почему смотрим: ух, сколько в этот раз Канн! Вот и еще один свежак прямиком с юга Франции. От фестивального жюри японо-британскому фильму ничего не досталось, зато сразу после премьеры он эхом прокатился по крутейшим фестивалям мира — там, где любят фантастику (ну, или азиатское кино). Теперь Миике даже сравнивают с Тарантино: и вполне заслуженно. В ленте есть тот самый драйв, мечи, бокс и — куда без нее — любовь.

Что пишут критики:

— «Первая любовь» — это празднование чистоты романтики в глубоко нечистом мире (Kristy Puchko, Pajiba ).

— Это маленькое скерцо от режиссера, который не кажется более расслабленным, чем когда он находится в абсолютном безумии (Justin Chang, Los Angeles Times ).

*В расписании возможны изменения. Следите за графиком выхода фильмов на AFISHA.TUT.BY.

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