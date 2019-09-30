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Насчитали аж 11 достойных кинопремьер октября в Минске. Посмотрите все?
Источник материала: Tut.by
Пока вы отходите от того, что лето уже месяц, как закончилось, а до «Лістапада» еще жить и жить, AFISHA.TUT.BY насчитала аж 11 отличных премьер октября и делится ими. Новый Вуди Аллен, возвращение Гай Германики, несколько хитов «Сандэнса» и самый эротический фильм осени — у этого топа все при себе.
Почему смотрим: вообще, кино по комиксам — нечастый гость на кинофестивалях класса «А». А вот премьерный «Джокер» про главного противника Бэтмена с жуткой ухмылкой уже наработал себе завидную фестивальную историю. Сначала фильм внезапно включили в основной конкурс Венецианского кинофеста, потом ему так же сенсационно отдали «Золотого льва», то есть главный приз Венеции. Так что победа Филлипса и актера Хоакина Феникса, который ради роли скинул больше 23 килограммов, уже вписана в анналы истории кино. Кроме Феникса, который, по его же словам, из-за экстремального похудения начал сходить с ума (иронично), в картине снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц и другие. То есть даже если вы не в теме комиксов и едва ли сможете отличить фильмы Marvel от DC, уж на «Джокера» обязательно стоит сходить. Только будьте готовы к ультранасилию на экране и пометке в «18+».Что пишут критики:
— Нет — не шедевр. Но это ярко, это чуть более радикально, чем обычно, и это безусловно можно засчитать за вариант ответа на сакраментальное «Чего такой серьезный?» (Станислав Зельвенский,
— Это идеально зрительское кино, стилизованное под старину, которое на деле оказывается опасно актуальным (Егор Беликов,
— Блестяще снятая психологическая драма, имеющая очень мало отношения к комиксам. Оригинальный фильм вне киновселенных, заставляющий пристальнее взглянуть на персонажа. Настоящие «Мысли Джокера», которые заставят вас покинуть все паблики с цитатами (Игорь Хованский,
Почему смотрим: загибайте пальцы. Вуди Аллен в режиссерском кресле — это раз. Нью-Йорк, предоставивший свои улицы в качестве уютных декораций в очень алленовском кино, — два. Три — треугольник нежных, но уже звездных актеров (Тимоти Шаламе — Эль Фаннинг — Селена Гомес, отдельно можно вынести маститого Джуда Лоу). Ну и самое главное: в минский прокат фильм выйдет, а в американский — нет! Причиной тому — признание приемной дочери Аллена о сексуальном насилии. На волне популярности движения #MeToo против харассмента в Голливуде такое режиссеру еще не скоро простят. Собственно, именно из-за этого Amazon отказался продвигать «Дождливый день в Нью-Йорке» в США.
Что пишут критики:
— Любой фильм Аллена — разумеется, о нем самом, манхэттенском интеллигенте-невротике, который по уши влюблен в Нью-Йорк и его неустанно воспевает. Шаламе в фильме просто его альтер эго — актер, играющий его в молодости. Фирменно ироничные монологи, им произносимые, — продолжение монологов Аллена из какого-нибудь «Манхэттена» 1979 года. А главным персонажем становится сам великий город — его все так же жадно рассматриваешь (Валерий Кичин,
Почему смотрим: вот она, комедия, которую мы заслужили! Хохму в нарочито кукольном стиле и как будто с неоновой подсветкой сначала показали на «Сандэнсе», а потом и на других уважаемых фестивалях. Чувству юмора Жослин ДеБоэр и Доун Люббе можно разве что позавидовать, потому что плотность шуток, причем внезапно неожиданных, на десять минут фильма зашкаливает. Если давно хотели от души посмеяться, а российские ромкомы на вас больше не действуют, дайте шанс «Уэсу Андерсону на максималках», то есть этой розовой комедии, которая нет-нет да и побагровеет ближе к концу.
Что пишут критики:
— «Зеленая трава» точно не заставит вас завидовать чрезмерно идеализированному образу жизни, который она показывает, и все же это такое восхитительное место для проживания, что вы не захотите уходить, когда пойдут титры (Peter Debruge,
Почему смотрим: еще один любопытный выпад минувшего «Сандэнса». Если дерзость и новаторство «Зеленее травы» вам не по вкусу, сделаем еще одну попытку. Тонкая комедия «Прощание» — второй полнометражный фильм пекинского режиссера Лулу Ванг (в первом, «Посмертном», снималась любимица американских независимых Брит Марлинг). Сценарий, написанный самой Ванг, основан на ее же биографии — отсюда и особенная сентиментальность, даже интимность. Очевидным украшением ленты стала Аквафина — певица и актриса, которую вы могли видеть в фильмах «Восемь подруг Оушена» и «Безумно богатые азиаты». А нет, так приходите и влюбляйтесь.
Что пишут критики:
— Всеобщее веселье оттеняет тема грусти китайских иммигрантов, оказавшихся между двумя цивилизациями. Есть много фильмов о тесной связи китайских диаспор с их исторической родиной и ее традициями, но это кино показывает нам, что их разделяет (Марина Латышева,
Почему смотрим: режиссер сериала «Школа» или картины «Все умрут, а я останусь» после пятилетнего перерыва вернулась в большое кино с премьерой «Мысленного волка» — про внутреннего волка в каждой из нас, про «человек человеку волк» — на «Кинотавре». Ничего иного, кроме очередной кинопровокации, от автора, по сути, и не ждали. Вуаля! Один из главных фриков российского кино Гай Германика выдала кинопритчу, с серьезным лицом заверяя, мол, ну какой же это хоррор? А вот судя по трейлеру и отзывам первых критиков, у нее получился самый что ни на есть мистический ужастик: дом на отшибе, зима, теплые свитеры и мертвые волки. Если любите зловещие сказки, вас уже ждут в кинотеатрах. Кстати, фанатов Юли Высоцкой и Лизы Климовой — тоже.
Что пишут критики:
— Почти всегда остроумная, порою страшная и по-своему красивая притча поди пойми о чем. Режиссер и сценарист в хорошей форме, а содержание будьте добры придумать сами (Егор Москвитин,
— «Мысленный волк» — это экранизированное липкое предчувствие тотального апокалипсиса — того, о котором предупреждали древние, и он настанет совсем скоро, грозит Гай Германика (Егор Беликов,
Почему смотрим: только в одном минском кинотеатре вы сможете посмотреть картину, которую в Каннах отметили одновременно и за лучший сценарий, и за освещение ЛГБТ-темы в кино (за это дают специальную квир-пальмовую ветвь). В ролях замечена Адель Энель («Оленья кожа», «Неизвестная»), которую мы безумно любим какой-то странной любовью. Компанию в рамках каста ей составляет Ноэми Мерлан — буквально недавно она позировала любовникам в фильме «Куриоса» на некоторых экранах Минска. Ну и можете рассчитывать на особую киномагию природы и моря на севере Франции — просто поверьте на слово.
Что пишут критики:
— Может быть, классическая предсказуемость и нейтральность фильма — лишь скучная рама, на фоне которой невероятная по достоверности химия между актрисами превращает каждый слишком метафорический и литературный жест в правду (Анастасия Сенченко,
— Снимая очевидно и о себе самой, Скьямма говорит о женщине как о художнике, о женщине как о творце — это непривычный и травмирующий многих разворот темы; один из центральных эпизодов картины — экстатическое и радостное пение хора деревенских женщин, в котором прорывается нерастраченная женская энергия творчества (Мария Кувшинова,
Почему смотрим: «Иные» — чисто жанровое кино для любителей фантастики. В сообществе любителей хорроров его заочно считают одной из лучших мистических картин года. Первыми ее увидели зрители кинофестиваля в Торонто (что логично — фильм-то канадский), а вот потом он прокатился по десяткам жанровых фестивалей типа британского Frightfest, немецкого Fantasy и испанского форума гиков в Ситжесе — это вам не хухры-мухры.
Что пишут критики:
— Наиболее эффективный трюк здесь заключается в том, чтобы поймать нас всех в голове Хлои и показать мир, который стал непостижимо безумным, через призму детского взгляда (Jeannette Catsoulis,
Почему смотрим: американская комедия «Арахисовый сокол», которая подойдет любителям инди-драм и поклонникам Марка Твена, внезапно
Что пишут критики:
— Глубокая история о людях, вновь обретающих собственную самооценку. Видя себя глазами других, они узнают, какую ценность они все еще могут предложить миру (Adam Lubitow,
Почему смотрим: как бы это самый эротический фильм осени в минского прокате. Чтобы не звучало так пошло, поделимся интересными деталями. Срежиссировала камерную драму про испорченный телефон в общении миллениалов Нигина Сайфуллаева, которая начинала с ситкомов, а потом заявила о себе полнометражным дебютом с Сашей Бортич «Как меня зовут». В ее новой ленте много беспорядочного секса и вообще сцен, из-за которых даже самый раскрепощенный зритель будет испытывать будто бы стыд. Героиню Евгении Громовой ревность (кстати, анаграмма к слову верность) вдохновляет на невероятные перформансы: вместо того чтобы просто сесть и поговорить со своим мужчиной, она пускается во все тяжкие. Со стороны это, конечно, выглядит немного наивно, но, если вы давно хотели записаться на сеанс к сексологу или психотерапевту, лучше просто сходите в кино.
Что пишут критики:
— Сайфуллаева выходит на люди с оскорбительно радикальным тезисом: единственная заслуживающая внимания реальность — это наши чувства, а единственная свобода, за которую стоит сложить голову, — свобода их выражать (Антон Долин,
— Самое замечательное в «Верности» — диалоги и то, как два героя у нас на глазах ищут язык для разговора о своих проблемах (Егор Москвитин,
— «Верность» оказывается ревностью наоборот, она не просто зажигает факел, разыскивая близость, она впускает в комнату солнечный свет, обличая и изгоняя всякий стыд, всякий детсадовский наливной румянец (Ольга Касьянова,
Почему смотрим: если вам не знакомо имя Кена Лоуча, самое время это исправить. У режиссера есть две пальмовые веточки из Канн за фильмы «Ветер, который качает вереск» и «Я, Дэниел Блейк». Премьерная картина никаких наград не получила, хотя и участвовала в конкурсной программа последнего Каннского фестиваля. Но режиссера беспокоит не это. Его занимает образ маленького человека, который захлебывается в море капитализма. Если в двух словах, в кино покажут семейную драму одного из самых ярких представителей британского социльного реализма — будете плакать всем залом.
Что пишут критики:
— Лоуч снял очень актуальную для всех нас историю и сделал это с теплом, без намека на чернуху. У него все нормальные, всех очень жалко, в каждом узнаешь себя или соседа (Ольга Белик,
— Включай эмпатию и разум, дорогой зритель, ведь только так получится докопаться до сути. Наш проводник Кен Лоуч создает для этого самую благоприятную атмосферу, не лишенную житейского юмора и сурового реализма. От вас нужна лишь готовность (Олеся Трошина,
Почему смотрим: ух, сколько в этот раз Канн! Вот и еще один свежак прямиком с юга Франции. От фестивального жюри японо-британскому фильму ничего не досталось, зато сразу после премьеры он эхом прокатился по крутейшим фестивалям мира — там, где любят фантастику (ну, или азиатское кино). Теперь Миике даже сравнивают с Тарантино: и вполне заслуженно. В ленте есть тот самый драйв, мечи, бокс и — куда без нее — любовь.
Что пишут критики:
— «Первая любовь» — это празднование чистоты романтики в глубоко нечистом мире (Kristy Puchko,
— Это маленькое скерцо от режиссера, который не кажется более расслабленным, чем когда он находится в абсолютном безумии (Justin Chang,
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Привет, октябрь. Пока вы отходите от того, что лето уже месяц, как закончилось, а до «Лістапада» еще жить и жить, AFISHA.TUT.BY насчитала аж 11 отличных премьер октября и...
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