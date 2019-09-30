«Последнюю чашку не позже 17.00». Врачи - о том, как сами пьют кофе

Источник материала: Tut.by

1 октября — это Международный день кофе. О действии этого напитка на организм ученые не перестают спорить, публикуя порой диаметрально расходящиеся исследования. GO.TUT.BY узнал, как к кофе относятся кардиолог, гастроэнтеролог и диетолог и какие альтернативы они предлагают рассмотреть заядлым кофеманам.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Определить индивидуальную чувствительность

Врач-кардиолог РНПЦ «Кардиология» Ирина Гребенюк берет за основу многочисленные исследования влияния кофе на сердечно-сосудистую систему и рекомендует ограничить количество выпиваемого в сутки кофе до относительно безопасного уровня — 300 мг. Этой нормы сама Ирина и придерживается, выпивая в день до трех чашек кофе. Последнюю кардиолог заваривает не позже 17.00, чтобы организм успевал отдыхать и спокойно переходить в вечерний режим. От натурального кофе, уверена врач, можно получить положительный эффект: ведь он содержит более тысячи различных веществ — антиоксиданты, аминокислоты, микроэлементы витамины группы В и др.

— Кофе — это один из самых популярных психостимуляторов, которые встречаются в обыденной жизни. У человека кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышая умственную и физическую работоспособность, а также активизирует сердечную деятельность, ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов — преимущественно это касается сосудов скелетных мышц, миокарда, почек и головного мозга. Действие кофеина приводит к адреналино-подобному эффекту — учащается сердцебиение, увеличивается сердечный выброс.

Главная рекомендация кардиолога — знать меру. И тут все зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину. Ее можно оценить, измерив после чашечки кофе артериальное давление и пульс.

— Людям с пониженным давлением кофе может помочь увеличить артериальное давление на 10 мм рт. ст., однако такой эффект не будет долгосрочным. Гипертоникам (людям, с повышенным давлением) количество чашек нужно строго регламентировать. Кстати, «смягчить» кофейный эффект поможет добавление молока, которое сгладит остроту воздействия кофеина и замедлит процесс его всасывания в организме. На людей с нормальным давлением кофе может не оказывать видимого влияния — ни на давление, ни на частоту сердечных сокращений. Но это не значит, что кофеин не воздействует на организм.

Сразу завтрак, потом кофе

Утром гастроэнтеролог, заведующая отделением 10-ой городской клинической больницы Ольга Панес любит насладиться ароматом кофе. В день врач старается пить не больше двух-трех чашек, если есть необходимость в четвертой — выбирает черный чай: он обладает не меньшим стимулирующим эффектом. Специалист поясняет:

— Кофе не особо вредит организму, но он раздражает слизистую желудка, пищевод, стимулирует работу поджелудочной железы. Если у человека есть язва и другие серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта — у него должно быть табу на горячий кофе, который может стать раздражителем для слизистой оболочки.

Опасность кроется в употреблении кофе натощак: гастроэнтеролог уверена, что утром заряд энергии должен давать обязательный завтрак. И только после него чашка кофе, которая никак не навредит подготовленному организму.

— Человек, который пьет много кофе с утра до ночи, чаще всего ведет не самый здоровый образ жизни. И тут избавление от кофе проблему не решит: как правило такой человек нерегулярно ест, плохо спит. Такую проблему нужно решать комплексно и моделировать новую модель поведения с акцентом на правильное питание.

Безопасная чашка американо

Диетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса Марта Марудова считает себя кофеманом. Но в количестве потребляемого напитка старается себя ограничивать — пьет не больше двух чашек в день. Специалист уверена, что к кофе надо относиться осторожно, потому что он при избыточном употреблении вызывает зависимость, повышает давление и может провоцировать бессонницу и тахикардию. Зато с точки зрения калорийности чашка американо безопасная, хоть немного и коварная:

— Сам по себе кофе имеет нулевую калорийность. Но человек часто берет к нему какие-то дополнения, заедает конфетами, например. А добавление в кофе сахара, топингов, карамели и молока делает из напитка полноценную еду. Например, пять чашек капучино в день — это треть дневной нормы килокалорий для человека, который следит за своей фигурой.

При выборе напитка Марта советует обращать внимание на сорт кофе: есть кислые варианты (например, высокогорная арабика мытой обработки), которые могут разжигать аппетит (похожий эффект у яблока, ягод). Это стоит учитывать тем, кто склонен к перееданию. Тем же, кому кофе нужен только для подзарядки, диетолог рекомендует обратить внимание на альтернативы, которые есть на полках супермаркетов.

— Кэроб — напиток из стручков рожкового дерева с бодрящим эффектом, цикорий, в котором нет кофеина, но есть инулин для пищеварения и улучшения обмена веществ, желудевый кофе — напиток со вкусом кофе, который готовится из высушенных и обжаренных желудей, и тонизирующие чаи — матча или улун.