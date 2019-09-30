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Уйти на больничный: на какой срок и сколько должны заплатить на работе
Источник материала: Myfin
Больничный освобождает от работы
Из закона «О здравоохранении» от 18 июня 1993 года следует, что листок временной нетрудоспособности – это юридический и бухгалтерский документ, который является основанием освобождения от работы и выплаты денежной компенсации за время нетрудоспособности по месту работы.
Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности установлен Инструкцией о порядке выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.
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Myfin.by выяснил, что сказано в белорусском законодательстве об основаниях, сроках выдачи больничных листов и их оплате работодателем.
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