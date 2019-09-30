Уйти на больничный: на какой срок и сколько должны заплатить на работе

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Больничный освобождает от работы

Из закона «О здравоохранении» от 18 июня 1993 года следует, что листок временной нетрудоспособности – это юридический и бухгалтерский документ, который является основанием освобождения от работы и выплаты денежной компенсации за время нетрудоспособности по месту работы.

Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности установлен Инструкцией о порядке выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.