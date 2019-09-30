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Макей напомнил цену интеграции Беларуси с Россией: $10 млрд и общий рынок нефти и газа
Источник материала: Myfin
Владимир Макей сказал в интервью РБК, что до начала углубленной интеграции двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем. Это устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, урегулирование спорных моментов по ценам на газ и
«И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров», – заявил Владимир Макей.
О налоговом маневре
Владимир Макей считает неприемлемым нивелирование ранее принятых решений.
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Налоговый маневр и моменты, связанные с ценами на газ и нефть, остаются препятствиями для углубления интеграции Беларуси и России
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