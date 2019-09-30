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Макей напомнил цену интеграции Беларуси с Россией: $10 млрд и общий рынок нефти и газа

01.10.2019 12:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Макей напомнил цену интеграции Беларуси с Россией: млрд и общий рынок нефти и газа
фото: pixabay.com

Владимир Макей сказал в интервью РБК, что до начала углубленной интеграции двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем. Это устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, урегулирование спорных моментов по ценам на газ и нефть и российский налоговый маневр. Белорусский Минфин считает, что из-за маневра Беларусь может потерять до $10 млрд.

Министр иностранных дел заявил, что Беларусь прежде всего заинтересована решить все «эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности».

«И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров», – заявил Владимир Макей.

О налоговом маневре

Владимир Макей считает неприемлемым нивелирование ранее принятых решений.

 
 
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Налоговый маневр и моменты, связанные с ценами на газ и нефть, остаются препятствиями для углубления интеграции Беларуси и России
 
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