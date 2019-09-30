В минском прокате наконец-то появился кассовый лидер. И это не самый дорогой российский фильм…

Ух, наконец-то сразу во всех минских кинотеатрах определился один кассовый лидер — это фантастический фильм «К звездам», в котором Брэд Питт бороздит космические пространства. Какие еще картины особенно пришлись по душе минчанам? Разбираемся.
AFISHA.TUT.BY посмотрела «К звездам» — первое место сегодняшнего топа — и рекомендует его тем, кто привык искать в фильмах про космос экзистенциальный кризис вместо эффектных сцен. Следом за космической одиссеей — стильный триллер про отцов и детей с главными лицами современного российского кино: Петровым, Машковым и Ходченковой. Впервые за долгое время в список кассовых картин попал фестиваль: по всей видимости, минчане неравнодушны к короткометражкам. Музыкальная комедия Дэнни Бойла про любовь и «битлов» Yesterday в топе уже вторую неделю, а тарантиновский «Однажды в… Голливуде» — второй месяц.
От списка выше рейтинг сети кинотеатров «КиноМинска» отличается буквально двумя позициями. На втором месте тут лидер прошлой недели — сиквел хоррора «Оно» (фильм, кстати, попал в наш топ самых мерзких ужастиков, с которых минчане чаще всего сбегали из кинотеатров). Ну и третье место — за «Тайной печати дракона» российско-китайского производства. Фантастическое приключение со Шварценеггером и Джеки Чаном — это вообще самый дорогой российский фильм за все время, знали?
И в топе «Фалкона» особо ничего нового. Разве что даже не премьерный боевик Сильвестром Сталлоне (в прокате с 19 сентября) о пусти мести известного вам персонажа — на этой неделе он занимает четвертую позицию.
Как и всегда, рассказываем о фильме, который рискует остаться незамеченным, потому что не попал в список кассовых любимчиков минчан. Во-первых, в «Боже мой!» засветилась бесконечно прекрасная Леа Сейду в главной роли. Не смолчим, что на последнем Каннском фестивале лента чуть не получила «Квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино». Вообще, для режиссера Деплешена не побеждать — нормальная практика: его восемь раз номинировали «Пальмовую ветвь», но что-то шло не так. Его новинка подойдет тем, кто не воротит нос от социального кино, потому что речь в фильме пойдет о проблемах самого бедного региона Франции — Рубе. И да, русскоязычного трейлера мы не нашли (но там и так все понятно).
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