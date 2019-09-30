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В минском прокате наконец-то появился кассовый лидер. И это не самый дорогой российский фильм…

01.10.2019 13:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ух, наконец-то сразу во всех минских кинотеатрах определился один кассовый лидер — это фантастический фильм «К звездам», в котором Брэд Питт бороздит космические пространства. Какие еще картины особенно пришлись по душе минчанам? Разбираемся.

Полный график кинопремьер Минска

Silver Screen

  1. «К звездам»
  2. «Герой»
  3. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино
  4. Yesterday
  5. «Однажды в… Голливуде»

Кадр из фильма «К звездам»

AFISHA.TUT.BY посмотрела «К звездам» — первое место сегодняшнего топа — и рекомендует его тем, кто привык искать в фильмах про космос экзистенциальный кризис вместо эффектных сцен. Следом за космической одиссеей — стильный триллер про отцов и детей с главными лицами современного российского кино: Петровым, Машковым и Ходченковой. Впервые за долгое время в список кассовых картин попал фестиваль: по всей видимости, минчане неравнодушны к короткометражкам. Музыкальная комедия Дэнни Бойла про любовь и «битлов» Yesterday в топе уже вторую неделю, а тарантиновский «Однажды в… Голливуде» — второй месяц.

«КиноМинска»

  1. «К звездам»
  2. «Оно-2»
  3. «Тайна печати дракона»
  4. «Герой»
  5. Yesterday

Кадр из фильма «Тайна печати дракона»

От списка выше рейтинг сети кинотеатров «КиноМинска» отличается буквально двумя позициями. На втором месте тут лидер прошлой недели — сиквел хоррора «Оно» (фильм, кстати, попал в наш топ самых мерзких ужастиков, с которых минчане чаще всего сбегали из кинотеатров). Ну и третье место — за «Тайной печати дракона» российско-китайского производства. Фантастическое приключение со Шварценеггером и Джеки Чаном — это вообще самый дорогой российский фильм за все время, знали?

Falcon Club Бутик Кино

  1. «К звездам»
  2. «Герой»
  3. Yesterday
  4. «Рэмбо: Последняя кровь»
  5. «Тайна печати дракона»

Кадр из фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

И в топе «Фалкона» особо ничего нового. Разве что даже не премьерный боевик Сильвестром Сталлоне (в прокате с 19 сентября) о пусти мести известного вам персонажа — на этой неделе он занимает четвертую позицию.

Бонус. Фильм недели от AFISHA.TUT.BY — «Боже мой!»

Как и всегда, рассказываем о фильме, который рискует остаться незамеченным, потому что не попал в список кассовых любимчиков минчан. Во-первых, в «Боже мой!» засветилась бесконечно прекрасная Леа Сейду в главной роли. Не смолчим, что на последнем Каннском фестивале лента чуть не получила «Квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино». Вообще, для режиссера Деплешена не побеждать — нормальная практика: его восемь раз номинировали «Пальмовую ветвь», но что-то шло не так. Его новинка подойдет тем, кто не воротит нос от социального кино, потому что речь в фильме пойдет о проблемах самого бедного региона Франции — Рубе. И да, русскоязычного трейлера мы не нашли (но там и так все понятно).

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Теги: Минск
 
 
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Ух, наконец-то сразу во всех минских кинотеатрах определился один кассовый лидер - это фантастический фильм «К звездам», в котором Брэд Питт бороздит космические...
 
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