В минском прокате наконец-то появился кассовый лидер. И это не самый дорогой российский фильм…

Источник материала: Tut.by

Ух, наконец-то сразу во всех минских кинотеатрах определился один кассовый лидер — это фантастический фильм «К звездам», в котором Брэд Питт бороздит космические пространства. Какие еще картины особенно пришлись по душе минчанам? Разбираемся.

Полный график кинопремьер Минска

«КиноМинска» «К звездам» «Оно-2» «Тайна печати дракона» «Герой» Yesterday

Кадр из фильма «Тайна печати дракона» От списка выше рейтинг сети кинотеатров «КиноМинска» отличается буквально двумя позициями. На втором месте тут лидер прошлой недели — сиквел хоррора «Оно» (фильм, кстати, попал в наш топ самых мерзких ужастиков , с которых минчане чаще всего сбегали из кинотеатров). Ну и третье место — за «Тайной печати дракона» российско-китайского производства. Фантастическое приключение со Шварценеггером и Джеки Чаном — это вообще самый дорогой российский фильм за все время, знали?

Бонус. Фильм недели от AFISHA.TUT.BY — «Боже мой!»

Как и всегда, рассказываем о фильме, который рискует остаться незамеченным, потому что не попал в список кассовых любимчиков минчан. Во-первых, в «Боже мой!» засветилась бесконечно прекрасная Леа Сейду в главной роли. Не смолчим, что на последнем Каннском фестивале лента чуть не получила «Квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино». Вообще, для режиссера Деплешена не побеждать — нормальная практика: его восемь раз номинировали «Пальмовую ветвь», но что-то шло не так. Его новинка подойдет тем, кто не воротит нос от социального кино, потому что речь в фильме пойдет о проблемах самого бедного региона Франции — Рубе. И да, русскоязычного трейлера мы не нашли (но там и так все понятно).

Читайте также

Посмотрите, какие сериалы назвали лучшими на вручении премии «Эмми»

Все комедии, которые можно посмотреть в минских кинотеатрах

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на турнир по фигурному катанию App Store Google Play