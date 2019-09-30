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В среду в Беларуси – до +23

01.10.2019 13:27 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Теплая и дождливая погода ожидается в ближайшие несколько суток в Беларуси.

В ночь на среду почти на всей территории синоптики прогнозируют дожди и грозы, от 7 до 13 тепла. Днем – до +20, а на юге страны – до +23 градусов.

В Белгидромете Минприроды в четверг, 3 октября, также обещают дожди и теплую погоду: ночью до +14, днем – от 8 до 15, в юго-восточных районах – до +20 градусов.

В пятницу будет чуть прохладнее, тоже дожди. Ночью – максимум 10, днем – от 7 до 14 с плюсом.

 
 
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Теплая и дождливая погода ожидается в ближайшие несколько суток в Беларуси. В ночь на среду почти на всей территории синоптики прогнозируют дожди и грозы, от 7 до 13...
 
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