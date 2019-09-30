В среду в Беларуси – до +23

Теплая и дождливая погода ожидается в ближайшие несколько суток в Беларуси.

В ночь на среду почти на всей территории синоптики прогнозируют дожди и грозы, от 7 до 13 тепла. Днем – до +20, а на юге страны – до +23 градусов.

В Белгидромете Минприроды в четверг, 3 октября, также обещают дожди и теплую погоду: ночью до +14, днем – от 8 до 15, в юго-восточных районах – до +20 градусов.

В пятницу будет чуть прохладнее, тоже дожди. Ночью – максимум 10, днем – от 7 до 14 с плюсом.