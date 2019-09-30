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Королевский Гродно. Спецпроект «Скетч-тур с Аифкой»

01.10.2019 13:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Королевский Гродно. Спецпроект «Скетч-тур с Аифкой»
Рисунок Ольги Прониной / АиФ

Еженедельник «АиФ» начинает проект, в котором расскажет об основных архитектурных символах областных центров Беларуси с помощью набросков, скетч-иллюстраций. Ближе познакомиться с белорусскими городами поможет символ издания – собачка Аифка. Приглашаем читателей отправиться в скетч-тур по Беларуси, чтобы посмотреть на символы городов с другой стороны и больше узнать о нашей стране.

Королевский Гродно. Спецпроект «Скетч-тур с Аифкой» Заколдованная русалка. Откуда пошло название Гродно?

Новое направление

Скетч – это быстрый набросок, эскиз, в котором главное – передать настроение и эмоции. В последнее время это направление привлекает все больше внимания не только профессиональных иллюстраторов, дизайнеров, архитекторов, но и любителей, которые только начинают постигать мир скетчинга. Некоторые специально отправляются в путешествие - скетч-тур, чтобы проникнуться атмосферой и попрактиковаться в создании архитектурных скетчей.

Если раньше туристы вооружались фотоаппаратами, то теперь нередко можно встретить тех, кто путешествует с блокнотом (скетчбуком) и делает зарисовки своих впечатлений.

Главная особенность скетча – быстрота, порой он создается даже без предварительного карандашного наброска. Для скетч-иллюстрации более тщательно подбираются материалы, продумывается композиция, прорабатываются детали.

Кстати, мир художественных материалов очень разнообразен: акварель, линеры (капиллярные ручки), карандаши – все подходит для эскизов. Но все чаще для этого жанра используются маркеры на спиртовой основе – современные художественные инструменты, которые помогают мягко накладывать и смешивать цвет, создавать красивые переходы и насыщенные красивые скетчи.

В нашем скетч-туре все иллюстрации сделаны как раз при помощи спиртовых маркеров. Итак, первый пункт нашего путешествия – королевский Гродно.

С особым шармом

Гродно – один из немногих городов Беларуси, в котором сохранилось очень много исторической застройки, включая два замка – Старый и Новый.

О королевском шарме города в свое время позаботился правящий монарх Речи Посполитой и великий князь литовский Стефан Баторий, который, побывав в 1579 году в Гродно, влюбился в него и основал здесь королевскую резиденцию. При Батории Гродно пережил настоящий золотой век и стал богатейшим средневековым городом.


Королевский Гродно. Спецпроект «Скетч-тур с Аифкой»
АиФ/ Рисунок Ольги Прониной

Гродно также называют религиозной столицей Беларуси. Здесь на берегу Немана расположен уникальный памятник архитектуры православного зодчества XII века – Коложская (Борисоглебская) церковь (рис. 1). Коложа – один из древнейших действующих храмов в Беларуси.

Архитектурно-художественные достоинства Кафедрального (Фарного) костела святого Франциска Ксаверия ставят его в один ряд с мировыми шедеврами стиля барокко (рис. 2). В cеверной башне костела установлены механические часы – самые древние действующие башенные часы в Европе.

Большая хоральная синагога в Гродно – одна из крупнейших в Европе, кандидат на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО  (рис. 3).

Деревянный лямус – дом, который построен без единого гвоздя, – отражает традиции народного строительства Беларуси  (рис. 4).

Одно из самых узнаваемых строений Беларуси – Гродненский драмтеатр, который по праву считается одним из архитектурных символов города  (рис. 5).

Следующий пункт счетч-тура – древний Брест – в ближайших номерах еженедельника «АиФ».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Приглашаем читателей отправиться в скетч-тур по Беларуси, чтобы посмотреть на символы городов с другой стороны и больше узнать о нашей стране.
 
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