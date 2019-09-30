«Перевернет игру в морских операциях». Норвежцы показали на видео корабль будущего

Источник материала: Tut.by

Норвежский оборонный концерн Kongsberg предложил новую концептуальную платформу Vanguard — она позволит сэкономить на строительстве военных кораблей время и деньги. Об этом написано на сайте компании.

Kongsberg утверждает, что предлагаемая конструкция кораблей позволяет строить их на коммерческих верфях с широким использованием гражданских технологий. Такие корабли не только дешевле строить — их эксплуатация будет стоить на 50% меньше.

Проект разрабатывается вместе с судостроительной компанией Salt Ship Design — таким образом передовая военно-промышленная технология объединится с опытом гражданского судостроения Норвегии.

Корабли, построенные по проекту Vanguard, должны стать многоцелевыми: модульная конструкция позволит быстро заменять составные части для выполнения различных задач — например, ангары для беспилотников, которые смогут действовать в воздухе, на воде или под водой.

Сообщается, что новые корабли смогут осуществлять и военные операции, и поисково-спасательные работы, и защиту акватории и портов, и вести исследовательскую деятельность. При надобности можно будет применять флот для борьбы с минами или подводными лодками.

Строительство каждого корабля будет занимать, по расчетам сотрудников Salt Ship Design, всего два года, а его экипаж составит не более 16−20 человек. Создатели утверждают, что проект Vanguard «перевернет игру в морских операциях».