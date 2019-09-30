ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Перевернет игру в морских операциях». Норвежцы показали на видео корабль будущего

01.10.2019 13:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Норвежский оборонный концерн Kongsberg предложил новую концептуальную платформу Vanguard — она позволит сэкономить на строительстве военных кораблей время и деньги. Об этом написано на сайте компании.

Kongsberg утверждает, что предлагаемая конструкция кораблей позволяет строить их на коммерческих верфях с широким использованием гражданских технологий. Такие корабли не только дешевле строить — их эксплуатация будет стоить на 50% меньше.

Проект разрабатывается вместе с судостроительной компанией Salt Ship Design — таким образом передовая военно-промышленная технология объединится с опытом гражданского судостроения Норвегии.

Корабли, построенные по проекту Vanguard, должны стать многоцелевыми: модульная конструкция позволит быстро заменять составные части для выполнения различных задач — например, ангары для беспилотников, которые смогут действовать в воздухе, на воде или под водой.

Сообщается, что новые корабли смогут осуществлять и военные операции, и поисково-спасательные работы, и защиту акватории и портов, и вести исследовательскую деятельность. При надобности можно будет применять флот для борьбы с минами или подводными лодками.

Строительство каждого корабля будет занимать, по расчетам сотрудников Salt Ship Design, всего два года, а его экипаж составит не более 16−20 человек. Создатели утверждают, что проект Vanguard «перевернет игру в морских операциях».

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он будет строиться на гражданских верфях и выполнять практически любые задачи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Велосипеды от Колобайк уже доступны, можно кататься. Первым проехался Александр Рогачук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куплю мужские мокасины вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика