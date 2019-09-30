Источник материала: Пинский Вестник

На минувшей неделе Пинск посетила делегация врачей из Японии, борющихся за здоровье своих соотечественников, пострадавших от радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1». Напомним, трагедия произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории страны землетрясения и последовавшего за ним цунами.





С медиками Брестской области японские партнеры сотрудничают уже 22 года. Представители фонда «Chernobyl Medical Support Network» организовывали поездки в Брест светил японской медицины, которые обучали белорусских коллег передовым технологиям проведения операций на щитовидной железе, а также помогали с приобретением всех необходимых расходных материалов для обследования и лечения онкопатологий. Благодаря японским коллегам брестские медики первые в Беларуси освоили и внедрили эндоскопические операции на щитовидной железе.

После 2011 года, когда Япония пережила радиационную аварию, представители фонда «Chernobyl Medical Support Network» стали не только помогать белорусским коллегам, но и перенимать их опыт.. Одна из важнейших точек интереса – психологическая помощь людям, пострадавшим от аварии. Японских медиков интересует, как белорусы психологически справлялись с заболеванием, что чувствовали тогда и сейчас, как онкология повлияла на их дальнейшую жизнь. Сейчас японцы, страдающие от последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», находятся в стрессовом состоянии, остро переживают за свое будущее.



Делегация врачей из Японии провела в Пинске несколько дней. За это время зарубежные гости провели не только консультации и опросы жителей Пинского региона, но и профилактические осмотры с помощью передвижной лаборатории Брестского областного эндокринологического диспансера. Заведующий лабораторией В.А. Сивуда, в тесной связке с которым и прошли обследования, уже более 20 лет проверяет жителей области, пострадавших от аварии на ЧАЭС.



Благодаря сотрудничеству двух стран есть возможность делиться опытом, находить новые способы диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы. Такие контакты помогают разным народам, пережившим одинаковую трагедию, поддерживать друг друга.



Анна ВЕРЕНИЧ

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