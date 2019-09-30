Где лучше рожать? Мнения мамочек, которые рожали детей в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Многие женщины очень серьезно подходят к выбору учреждения здравоохранения, где должен появиться на свет их младенец. После серьезного мониторинга кто-то принимает решение дать начало новой жизни в Литве, кто-то - в Израиле, кто-то - в Таиланде. С появлением VIP-палат в отечественных роддомах у многих отпала необходимость ехать «за кордон». Кто-то не приемлет «барских замашек», поэтому не платит за дополнительный комфорт и остается доволен тем, как прошли роды. А кому-то не везет, и воспоминания о пребывании в больнице у них не самые приятные.

Спасибо врачам

Е. поделилась тем, как прошли ее роды в 2015 году: «У меня было плановое «кесарево». В палатах было чисто, уборку проводили по два раза в день, персонал приветливый. За время пребывания в роддоме я ни разу не услышала ни криков, ни оскорблений. Да, туалета всего два, но очередей в них, равно как и в душ, никогда не было. И палат, где лежали бы по десять человек одновременно, я не видела. В основном - по два-три человека. Персонал делал свою работу четко и быстро, я даже испугаться не успела, как родила. К вечеру из реанимации в палату доставили. Вставать было нельзя, поэтому медсестра на всякий случай оставила свой номер мобильного телефона. А ночью несколько раз заходила посмотреть. И малышку я увидела сразу, как очнулась, и с грудным вскармливанием помогли. Спасибо огромное всем, кто принимал у меня роды!»

А. благодарна врачам: «Испытываю невероятную благодарность ко всем врачам, принимавшим у меня роды, которые были достаточно тяжелые, преждевременные - на 34-й неделе. До этого я две недели лежала на сохранении в отделении патологии, а потом начались роды. Врачей было много: анестезиологи, реаниматологи... После родов мы с дочкой еще месяц находились в роддоме. Сначала она неделю лежала в отделении реанимации, а через 2,5 недели мы были на совместном пребывании в отделении для недоношенных детей. Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу роддома! Каждому врачу и специалисту, который встретился нам на пути и был рядом! Мы прошли нелегкий путь, но уезжали из роддома, как из семьи! Было даже грустно расставаться».

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Не все радужно

А вот не совсем радужный комментарий: «Врачи неправильно назначили антибиотик беременной, впоследствии пришлось колоть лекарство уже новорожденному. После родов женщину поместили в палату по соседству с ординаторской, откуда раздавались громкие грубые насмешки и издевки в адрес родившей. Если врачи не могут разрешить проблему лактостаза у родившей и приходится прибегать к помощи медсестер, то не надо обзывать женщину «дойной коровой» и всячески ее оскорблять пошлыми шутками. Не хотите, не можете сами - организуйте платную услугу: пусть помощь будет оказана хотя бы на платной основе. Эта проблема актуальна для многих.

Но не все было ужасно. Спасибо медсестрам за оказанную помощь. Также спасибо врачу-гинекологу, которая принимала роды: все прошло хорошо».

Н. вспоминает пребывание в роддоме так: «Я пошла «сдаваться» в 40,2 недели. Поместили в патологию. Поскольку была суббота, мне сказали, что в выходные никто ничего делать не будет. Две ночи на жутких больничных койках были сложными, поэтому мерила коридор шагами вдоль и поперек. В 23.00 начались схватки - я час ходила по коридору. В полночь пошла будить персонал, потому что заметила воды и кровь. Хотела, чтобы кто-то посмотрел меня на кресле: может, началось. Но медперсонал был недоволен: «Мы только прилегли», «Приспичило вам рожать», «Какие воды? Это, скорее всего, не воды, а пробка». Но все-таки посмотрели на кресле: было 4 пальца раскрытия, пузырь прокололи, воды оказались слегка с зеленцой. После этого схватки усилились, записали КТГ. Затем отвели с третьего этажа в подвальное помещение, поставили клизму и оставили одну, сказав: «Не засиживайтесь, а то не успеем». Вот где страшно было! Ночь, звенящая тишина, никого вокруг, схватки каждые 2 минуты. Как я боялась перепутать желание сходить в туалет после клизмы с потугами и не дай бог не родить в унитаз! А если бы меня скрючило так, что не смогла бы трезво соображать куда идти и что делать? То, что меня бросили там одну, возмутило больше всего! Но выбора не было: между схватками мелкими перебежками нашла свой этаж, причем не сразу, т. к. кнопки в лифте не соответствовали фактическим этажам. Завели в предродовую палату - снова сделать КТГ, а у меня уже искры из глаз. Сунули на подпись бумаги о дополнительном вмешательстве при родах, если потребуется, и на прививки ребенку. Еле до родзала добежала, в 3.20 родила сыночка. На живот, к груди не прикладывали, хотя и с ним, и со мной все было в порядке. Наживую зашивали ссадины на губах. После этого лежала в коридоре, а в 6 утра привезли в палату на 8 человек. Сказали не вставать ещё часа четыре, а ребенка принесут позже. Но этого не случилось, и я за ним «поползла» сама. Ему дали смесь, чтобы он спал. Жара в палате стояла невыносимая, девочки за день даже не соизволили договориться и выйти, чтобы проветрить помещение. Когда вечером медсестра сказала, что освободилась одноместная платная палата, я сразу приняла решение туда «переехать». Как правильно прикладывать к груди ребенка, как расцеживаться, никто не показывал. Благо у меня это вторые роды, и помощь мне была не нужна, а если кто-то в первый раз рожает, то не знаю: может, просить надо было, бегать за врачами... Под конец испортили настроение, выставив счет за пребывание в платной палате в течение четырех суток. Еле доказала, что должна только за трое суток.

В первый раз рожала в том же роддоме - сложно, ребенка вакуумом доставали, потом была ещё чистка с открывшимся кровотечением, выписка на восьмые сутки. Палата тоже была на 10 человек, но бригада - супер, и ничего негативного вспомнить не могу. А сейчас нечего хорошего рассказать.

Я человек непривередливый, комфортом могу запросто пренебречь во имя благополучия только родившегося ребеночка! Но вот человеческий фактор (бригада) играет бОльшую роль, нежели условия пребывания. В этот раз мне не повезло ни с тем, ни с другим. А это уже перебор в наше-то время».

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В марте-апреле прошлого года в рамках организации визита легендарного доктора Мишеля Одена в Беларусь организация «Рождение», созданная для поддержки женщин в беременности и родах, стала инициатором информационно-исследовательской кампании «Народное голосование: экспресс-рейтинг роддомов Минска за титул роддома «Белы бусел».

Женщинам предлагалось оставить отзыв о роддоме, в котором они родили ребенка (детей), а также о врачах и акушерках (акушерах), которые сопровождали их в родах. По итогам исследования всем роддомам города были отправлены официальные письма благодарности с указанием тех медицинских сотрудников, о которых белорусские женщины оставили наибольшее количество отзывов.

Когда опрос задумывался, полагали, что экспертным взглядом окинут порядка 100-200 анкет и огласят результаты. Однако за 2 недели анкеты заполнили около 1500 женщин.

1344 анкеты были приняты для подведения итогов. По результатам опроса выбрали 3 роддома, которые назвали лучшими роддомами Минска: