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Ляшенко: в декабре будут решены вопросы по газу и нефти
Источник материала: Myfin
Рабочие группы Беларуси и России взаимодействуют по вопросу цены на газ в 2020 году. По словам Игоря Ляшенко, в декабре при встрече глав двух государств это будет уже решенный вопрос, передает БЕЛТА.
Вице-премьер подтвердил, что есть подвижки в переговорном процессе.
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Вопрос по цене российского газа для Беларуси будет решен в декабре
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