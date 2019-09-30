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Ляшенко: в декабре будут решены вопросы по газу и нефти

01.10.2019 15:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Ляшенко: в декабре будут решены вопросы по газу и нефти
фото: pixabay.com

Рабочие группы Беларуси и России взаимодействуют по вопросу цены на газ в 2020 году. По словам Игоря Ляшенко, в декабре при встрече глав двух государств это будет уже решенный вопрос, передает БЕЛТА.

Вице-премьер подтвердил, что есть подвижки в переговорном процессе.

 
 
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Вопрос по цене российского газа для Беларуси будет решен в декабре
 
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