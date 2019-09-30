Ляшенко: в декабре будут решены вопросы по газу и нефти

Источник материала: Myfin



фото: pixabay.com

Рабочие группы Беларуси и России взаимодействуют по вопросу цены на газ в 2020 году. По словам Игоря Ляшенко, в декабре при встрече глав двух государств это будет уже решенный вопрос, передает БЕЛТА.

Вице-премьер подтвердил, что есть подвижки в переговорном процессе.