В Беларуси открывается сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси открывается сезон загонной охоты на копытных животных (лося, благородного оленя, косулю, кабана).

Загонная охота, в том числе с собаками, проводится в светлое время суток. При охоте на лося, благородного и пятнистого оленя, лань, взрослого кабана старше двух лет разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

При охоте на косулю и молодняк кабана до двух лет — нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак используются по решению пользователя охотничьих угодий.

По-прежнему действует временное положение об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения ресурсов кабана на территории страны в целях предотвращения эпизоотии и других чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Сезон охоты продлится до 31 декабря.



