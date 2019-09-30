В Брестской крепости состоялось посвящение в учащиеся училища олимпийского резерва

Источник материала: Виртуальный Брест

Будущие защитники Отечества, врачи, студенты, спортсмены с гордостью приходят в Брестскую крепость, чтобы на святой земле принять присягу, дать обет или произнести слова профессиональной клятвы. Это означает готовность человека полностью отдать себя выбранному делу.





В УО «Брестское государственное областное училище олимпийского резерва» сложилась добрая традиция – проводить посвящение в учащиеся в Брестской крепости. 26 сентября 2019 года здесь состоялся праздник-посвящение в учащиеся первокурсников.





На празднике присутствовали ветераны спорта: Кривченя Владимир Алексеевич – бывший директор УО «Брестское государственное областное училище олимпийского резерва»; Павлюкевич Василий Васильевич – государственный тренер Республики Беларусь по резерву Брестской области, ветеран войны в Афганистане, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Бысюк Григорий Григорьевич и Юдицкий Александр Моисеевич - журналист, член союза писателей Республики Беларусь, член историко-пропагандистского объединения «Память» совета ветеранов Ленинского района.





Гости сказали слова напутствия и выразили уверенность в том, что своими успехами будущие чемпионы прославят родную Беларусь.



