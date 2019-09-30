В Бресте состоялся конкурс Супербабушка 2019

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии Международного Дня пожилых людей в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» 30 сентября 2019 г. в 15.00 состоялся конкурс «Супербабушка 2019». Проведение конкурса уже стало традицией. За звание боролись 4 конкурсантки: Лукьянович Татьяна Ивановна, Эрмиш Светлана Евгеньевна, Дывинец Людмила Ивановна, Любимова Наталья Андреевна. Все участницы бесспорно талантливы!





Каждая из них представляла свою визитную карточку: рассказала о себе, о своей семье, о своём хобби. В творческом конкурсе «Земля талантами полна» раскрылись таланты участниц. Во время конкурса дефиле бабушки продемонстрировали свои наряды. А в завершении конкурса участницы похвастались своим кулинарным мастерством.





И вот, конкурсантки показали свое мастерство, и для жюри нелегким стал вопрос: «Кто же – лучшая?!». После долгих раздумий и совещаний, под звуки фанфар жюри объявило долгожданные результаты. Для каждой из участниц нашлась номинация, в которой именно она была признана «самой-самой»! В номинации «Супербабушка -2019» одержала победу - Эрмиш Светлана Евгеньевна. В номинации «Самая жизнерадостная» - Дывинец Людмила Ивановна, «Самая артистичная» - Лукьянович Татьяна Ивановна, «Самая обаятельная» - Любимова Наталья Андреевна.





Все бабушки получили памятные дипломы и подарки, от организаторов мероприятия.