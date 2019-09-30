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В Бресте врачи и пациенты обсудят роль питания в период восстановления

01.10.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центр поддержки онкопациентов «Во имя жизни», Брестская областная библиотека им. Горького (Брест, ул. Космонавтов, 48) приглашают 9 октября 2019 года на презентацию книги вкусных и полезных рецептов для онкопациентов и их близких.

В Бресте врачи и пациенты обсудят роль питания в период восстановления

На презентации состоится знакомство с выставкой книг на онкологическую тематику, мастер-класс по приготовлению полезных сладостей. Дискуссия по основам диетического питания и научным рекомендациям в сфере онкодиетологии пройдет при участии заместителя главного врача Брестского онкодиспансера Натальи Викторовны Макар.

В Бресте врачи и пациенты обсудят роль питания в период восстановления

Тема питания в настоящее время переживает информационный бум. Нужно уметь в ней ориентироваться, учитывая основы доказательной медицины.

Вход свободный. Начало – в 16.00.

Справки по телефонам: +375-29-627-80-35, +375-29-752-15-88.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Центр поддержки онкопациентов «Во имя жизни», Брестская областная библиотека им. Горького (Брест, ул. Космонавтов, 48) приглашают 9 октября 2019 года на презентацию...
 
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