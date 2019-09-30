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В Бресте врачи и пациенты обсудят роль питания в период восстановления
01.10.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Центр поддержки онкопациентов «Во имя жизни», Брестская областная библиотека им. Горького (Брест, ул. Космонавтов, 48) приглашают 9 октября 2019 года на презентацию книги вкусных и полезных рецептов для онкопациентов и их близких.
На презентации состоится знакомство с выставкой книг на онкологическую тематику, мастер-класс по приготовлению полезных сладостей. Дискуссия по основам диетического питания и научным рекомендациям в сфере онкодиетологии пройдет при участии заместителя главного врача Брестского онкодиспансера Натальи Викторовны Макар.
Тема питания в настоящее время переживает информационный бум. Нужно уметь в ней ориентироваться, учитывая основы доказательной медицины.
Вход свободный. Начало – в 16.00.
Справки по телефонам: +375-29-627-80-35, +375-29-752-15-88.
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