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«Яндекс.Такси» предлагает создать базу по проверке водительских прав во всем ЕАЭС

01.10.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Яндекс.Такси» хочет создать систему проверки водительских прав, которая бы действовала в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Над предложением компании уже думают в Кыргыстане, а в ближайшее время инициативу направят в МВД Беларуси.


Сегодня полная информация о статусе водительских удостоверений есть только у госорганов разных стран, в том числе и Беларуси. В «Яндекс.Такси» отметили: если у таксопарков и онлайн-сервисов появится доступ к таким базам, они смогут оперативно проверять важные для безопасности поездок сведения — действительны ли права, не лишили ли их водителя и вообще настоящее ли водительское удостоверение.

В компании считают, что такая проверка может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере. Поэтому «Яндекс.Такси» выступили с инициативой создать распределенную систему проверки водительских удостоверений на пространстве ЕАЭС.

— Проверить статус водительских прав любого человека уже можно в России, эта информация в открытом доступе. Для этого на сайте ГИБДД вносишь номер удостоверения, дату его выдачи — запрос выдает информацию, когда были получены права, действуют ли они сейчас, — приводит пример Александр Высоцкий, директор по связям с госорганами на международных рынках «Яндекс.Такси».

На первом этапе специалисты «Яндекс.Такси» готовы помочь с формированием системы проверки водительских удостоверений для стран ЕАЭС, а в перспективе — и для партнеров союза.

Данные по удостоверениям должны быть доступны в машиночитаемом виде — для автоматической проверки действительности прав в режиме реального времени.

— Система распределенной проверки позволит ограничивать доступ к заказам онлайн-сервисов для водителей, утративших право на управление автомобилем. При этом наниматель не будет знать причину, по которой водитель остался без прав. Это предотвратит утечку информации личного характера.

В будущем с помощью системы можно будет ограничивать доступ к заказам злостным нарушителям ПДД, если подтянуть к номерам водительских удостоверений информацию по выписываемым штрафам.

— Предложение мы озвучили властям Киргизстана — решение по нему пока не приняли, оно обсуждается. В ближайшее время мы обратимся с инициативой в МВД Беларуси. Предполагается, что это будут отдельные базы каждой страны в рамках распределенной системы, — рассказал Александр Высоцкий.

 
 
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«Яндекс.Такси» хочет создать систему проверки водительских прав, которая бы действовала в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
 
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