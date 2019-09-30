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Сколько пенсионеров в Беларуси продолжают работать?

01.10.2019 15:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сколько пенсионеров в Беларуси продолжают работать?
Фото из открытых источников

«Из тех, кто достиг пенсионного возраста, работать после назначения пенсии продолжают почти 23%, то есть 485 тыс. человек. В нашей стране разрешено получать и зарплату, и пенсию. Причем размер пенсии ограничивается незначительно, и только у части пенсионеров», - рассказала Ирина Костевич. 

Из тех, кто получает трудовые пенсии, в возрасте 70-79 лет работают около 40 тыс. человек, в возрасте 80-89 лет - 1395 человек, а в 90 лет и старше - 25 человек.

Сколько пенсионеров в Беларуси продолжают работать? Без квалификации и физических нагрузок. Где искать работу пенсионеру?

Больше всего возрастных сотрудников в таких сферах, как наука, культура, образование, здравоохранение, социальное обслуживание.

Причины для продолжения трудовой деятельности разные: это и желание иметь дополнительный доход, и стремление оставаться в коллективе, быть активным и полезным, передавать опыт молодым.

Средняя пенсия по возрасту в сентябре этого года составила Br446,84, что на 19% больше, чем год назад. В зависимости от стажа и заработка, а также различных повышений, надбавок и доплат размеры для каждого индивидуальны.

1 октября Беларусь отмечает Международный день пожилых людей. В республике проживает чуть более двух миллионов пожилых граждан.  По прогнозам экспертов эта цифра будет ежегодно расти. 

 
 
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В интервью газете «Рэспубліка» министр по труду, занятости и социальной защите Ирина КОСТЕВИЧ сказала, что в Беларуси почти 23% жителей, достигших пенсионного...
 
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