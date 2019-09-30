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Поклонились до земли хлеборобам
01.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
28 сентября в Браславе прошёл фестиваль-ярмарка тружеников села Витебщины «Дажынкі-2019», который собрал делегации всех районов области, передовых аграриев, представителей лучших сельскохозяйственных предприятий и интеграционнных структур. Гости из разных уголков области съехались в этот уютный город на северо-западе Беларуси, чтобы до земли поклониться хлеборобам, познакомиться с достижениями сельскохозяйственной отрасли региона и просто хорошо провести время. Организаторы масштабного мероприятия постарались, чтобы оно было максимально зрелищным и интересным для гостей всех возрастов. Особенно зрителей впечатлили показательные выступления витебских спасателей, в которых были задействованы вертолёты, самолёт и гидроцикл, шоу воспитанников парусной школы г. Браслава, Витебского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта.
Подробнее читайте в №76 от 01.10.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
На снимках: моменты праздника.
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28 сентября в Браславе прошёл фестиваль-ярмарка тружеников села Витебщины «Дажынкі-2019», который собрал делегации всех районов области, передовых аграриев,...
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