Поклонились до земли хлеборобам

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

28 сентября в Браславе прошёл фестиваль-ярмарка тружеников села Витебщины «Дажынкі-2019», который собрал делегации всех районов области, передовых аграриев, представителей лучших сельскохозяйственных предприятий и интеграционнных структур. Гости из разных уголков области съехались в этот уютный город на северо-западе Беларуси, чтобы до земли поклониться хлеборобам, познакомиться с достижениями сельскохозяйственной отрасли региона и просто хорошо провести время. Организаторы масштабного мероприятия постарались, чтобы оно было максимально зрелищным и интересным для гостей всех возрастов. Особенно зрителей впечатлили показательные выступления витебских спасателей, в которых были задействованы вертолёты, самолёт и гидроцикл, шоу воспитанников парусной школы г. Браслава, Витебского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта.

«Дажынкі-2019» стали особенным праздником для городокчан. Именно на браславской земле наш регион с балльностью плодородия пашни 25,5, который принято считать зоной рискованного земледелия, впервые в своей истории был отмечен в числе лучших на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. Намолотив 34166 тонн, а это 149,8% к уровню прошлого года, городокские аграрии заняли почётное третье место, уступив своим коллегам из Витебского и Верхнедвинского районов. Средняя урожайность на полях Городокщины составила 30,5 ц/га. Год стал рекордным для района в том числе и потому, что 10-и тысячный рубеж намолота перешагнули два сельхозпредприятия — УП «Северный» (хлеборобы намолотили 13050 тонн зерновых и зернобобовых) и ОАО «Птицефабрика Городок» (работники предприятия на уборочной-2019 собрали 11324 тонны).

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На снимках: моменты праздника.