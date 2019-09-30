Какие скидки будут в октябре в магазинах и торговых центрах Минска (большой список)

В какие дни будут скидки Размер скидки

ЦУМ Минск

3, 5 октября до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 октября до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

1 октября 20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары — для всех пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения (акция «ко Дню пожилых людей»)

14 октября 22% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт (акция «ко Дню матери»)

каждый понедельник октября 20% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)

ГУМ

8, 22, 29 октября 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)

каждый четверг октября 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)

каждую субботу октября 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)

1 октября 30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню пожилых людей»)

13, 14, 15 октября 30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню матери»)

4, 6, 11, 18, 20, 25, 27 октября 28% в секциях непродовольственных товаров — для держателей дисконтных карт

Универмаг Беларусь»

1, 2, 7−9, 14−16, 21−23, 28−30 октября 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

12 и 13 октября 30% на подарки для женщин (акция «ко Дню матери»), 28% на товары мужского и детского ассортимента, 10% на продовольственные товары

1 октября 10% на продовольственные товары — для всех лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения, 30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню пожилых людей»)

3−6, 10−11, 17−20, 24−27, 31 октября 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары — для держателей дисконтных карт

Торговый дом «На Немиге»

1, 2, 3, 4, 5, 6 октября 30% на непродовольственные товары

с 8 октября каждый вторник, среду, субботу и воскресенье октября — 28% на непродовольственные товары

каждый четверг и пятницу октября 30% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт

«Кирмаш»

каждую среду, пятницу и субботу октября 25% на непродовольственные товары

каждый понедельник октября 28% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт

Торговый центр «Радзивилловский»

c 2 по 17 октября до 50% на 200 наименований товаров

30, 31 октября 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары

Магазины торгового центра «Столица»

19, 20 октября скидки до 50%

«Алеся» (Старовиленская, 131, Богдановича, 78, Мясникова, 35)

каждый вторник и пятницу октября 20%

с 1 по 31 октября 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей

14 октября 25% (акция «ко Дню матери»)

«Старт-Х» (Долгобродская, 26)

каждую среду октября 15%

с 1 по 31 октября до 35% на отдельные группы товаров

«Северянка» (Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу октября 15% на отдельные группы товаров

«Сандрик» (Газеты «Правда», 40)

весь октябрь от 15 до 30% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей» (Калинина, 1)

3, 17 октября 17% на весь ассортимент

10, 24, 31 октября 20% на весь ассортимент

c 1 по 31 октября до 30% на отдельные группы товаров

«Вероника» (Притыцкого, 38)

весь октябрь от 30 до 70% на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня» (Независимости, 131/1)

2, 9, 16, 23, 30 октября 22%

«Богатырь» (Притыцкого, 32)

каждую среду, четверг октября 15%

«Лянок» (Независимости, 46)

каждую среду, субботу октября 20%

«Пальмира» (Шугаева, 3/1)

с 1 по 31 октября 15% на отдельные группы товаров

«Сантехоборудование» (Щербакова, 30)

каждый четверг октября 20% на все товары, кроме акционных, уцененных

15 октября 30% на все товары, кроме акционных, уцененных

Фирменный обувной магазин «Луч» (Кирова, 4)