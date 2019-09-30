Какие скидки будут в октябре в магазинах и торговых центрах Минска (большой список)

|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ЦУМ Минск
|3, 5 октября
|
до 22% на непродовольственные товары,
5% на продовольственные товары
|10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 октября
|до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|1 октября
|
20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары — для всех пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения (акция «ко Дню пожилых людей»)
|14 октября
|22% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт (акция «ко Дню матери»)
|каждый понедельник октября
|20% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
|ГУМ
|8, 22, 29 октября
|
27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
|каждый четверг октября
|
27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
|каждую субботу октября
|
27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
|1 октября
|
30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню пожилых людей»)
|13, 14, 15 октября
|
30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню матери»)
|4, 6, 11, 18, 20, 25, 27 октября
|28% в секциях непродовольственных товаров — для держателей дисконтных карт
|Универмаг Беларусь»
|1, 2, 7−9, 14−16, 21−23, 28−30 октября
|27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|12 и 13 октября
|
30% на подарки для женщин (акция «ко Дню матери»), 28% на товары мужского и детского ассортимента, 10% на продовольственные товары
|1 октября
|
10% на продовольственные товары — для всех лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения,
30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню пожилых людей»)
|3−6, 10−11, 17−20, 24−27, 31 октября
|28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары — для держателей дисконтных карт
|Торговый дом «На Немиге»
|1, 2, 3, 4, 5, 6 октября
|30% на непродовольственные товары
|с 8 октября
|каждый вторник, среду, субботу и воскресенье октября — 28% на непродовольственные товары
|каждый четверг и пятницу октября
|30% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
|«Кирмаш»
|каждую среду, пятницу и субботу октября
|25% на непродовольственные товары
|каждый понедельник октября
|28% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
|Торговый центр «Радзивилловский»
|c 2 по 17 октября
|до 50% на 200 наименований товаров
|30, 31 октября
|20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
|Магазины торгового центра «Столица»
|19, 20 октября
|скидки до 50%
|
«Алеся»
(Старовиленская, 131, Богдановича, 78, Мясникова, 35)
|каждый вторник и пятницу октября
|20%
|с 1 по 31 октября
|20% при единовременной покупке свыше 120 рублей
|14 октября
|25% (акция «ко Дню матери»)
|
«Старт-Х»
(Долгобродская, 26)
|каждую среду октября
|15%
|с 1 по 31 октября
|до 35% на отдельные группы товаров
|
«Северянка»
(Ангарская, 38)
|каждый вторник, четверг и субботу октября
|15% на отдельные группы товаров
|
«Сандрик»
(Газеты «Правда», 40)
|весь октябрь
|от 15 до 30% на отдельные группы товаров
|
«1000 мелочей»
(Калинина, 1)
|3, 17 октября
|17% на весь ассортимент
|10, 24, 31 октября
|20% на весь ассортимент
|c 1 по 31 октября
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Вероника»
(Притыцкого, 38)
|весь октябрь
|от 30 до 70% на отдельные группы товаров
|
«Гаспадар и Гаспадыня»
(Независимости, 131/1)
|2, 9, 16, 23, 30 октября
|22%
|
«Богатырь»
(Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг октября
|15%
|
«Лянок»
(Независимости, 46)
|каждую среду, субботу октября
|20%
|
«Пальмира»
(Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 октября
|15% на отдельные группы товаров
|
«Сантехоборудование»
(Щербакова, 30)
|каждый четверг октября
|20% на все товары, кроме акционных, уцененных
|15 октября
|30% на все товары, кроме акционных, уцененных
|
Фирменный обувной магазин «Луч»
(Кирова, 4)
|весь октябрь
|от 10 до 50% на отдельные группы товаров