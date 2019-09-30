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Какие скидки будут в октябре в магазинах и торговых центрах Минска (большой список)

01.10.2019 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные универмаги устроят традиционные скидки в октябре. Какие именно и в какие дни, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В какие дни будут скидки Размер скидки
ЦУМ Минск
3, 5 октября

до 22% на непродовольственные товары,

5% на продовольственные товары
10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 октября до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
1 октября

20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары — для всех пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения (акция «ко Дню пожилых людей»)
14 октября 22% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт (акция «ко Дню матери»)
каждый понедельник октября 20% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
ГУМ
8, 22, 29 октября

27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
каждый четверг октября

27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
каждую субботу октября

27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
1 октября

30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню пожилых людей»)
13, 14, 15 октября

30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню матери»)
4, 6, 11, 18, 20, 25, 27 октября 28% в секциях непродовольственных товаров — для держателей дисконтных карт
Универмаг Беларусь»
1, 2, 7−9, 14−16, 21−23, 28−30 октября 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
12 и 13 октября

30% на подарки для женщин (акция «ко Дню матери»), 28% на товары мужского и детского ассортимента, 10% на продовольственные товары
1 октября

10% на продовольственные товары — для всех лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения,

30% на непродовольственные товары (акция «ко Дню пожилых людей»)
3−6, 10−11, 17−20, 24−27, 31 октября 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары — для держателей дисконтных карт
Торговый дом «На Немиге»
1, 2, 3, 4, 5, 6 октября 30% на непродовольственные товары
с 8 октября каждый вторник, среду, субботу и воскресенье октября — 28% на непродовольственные товары
каждый четверг и пятницу октября 30% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
«Кирмаш»
каждую среду, пятницу и субботу октября 25% на непродовольственные товары
каждый понедельник октября 28% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
Торговый центр «Радзивилловский»
c 2 по 17 октября до 50% на 200 наименований товаров
30, 31 октября 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
Магазины торгового центра «Столица»
19, 20 октября скидки до 50%

«Алеся»

(Старовиленская, 131, Богдановича, 78, Мясникова, 35)
каждый вторник и пятницу октября 20%
с 1 по 31 октября 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей
14 октября 25% (акция «ко Дню матери»)

«Старт-Х»

(Долгобродская, 26)
каждую среду октября 15%
с 1 по 31 октября до 35% на отдельные группы товаров

«Северянка»

(Ангарская, 38)
каждый вторник, четверг и субботу октября 15% на отдельные группы товаров

«Сандрик»

(Газеты «Правда», 40)
весь октябрь от 15 до 30% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей»

(Калинина, 1)
3, 17 октября 17% на весь ассортимент
10, 24, 31 октября 20% на весь ассортимент
c 1 по 31 октября до 30% на отдельные группы товаров

«Вероника»

(Притыцкого, 38)
весь октябрь от 30 до 70% на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня»

(Независимости, 131/1)
2, 9, 16, 23, 30 октября 22%

«Богатырь»

(Притыцкого, 32)
каждую среду, четверг октября 15%

«Лянок»

(Независимости, 46)
каждую среду, субботу октября 20%

«Пальмира»

(Шугаева, 3/1)
с 1 по 31 октября 15% на отдельные группы товаров

«Сантехоборудование»

(Щербакова, 30)
каждый четверг октября 20% на все товары, кроме акционных, уцененных
15 октября 30% на все товары, кроме акционных, уцененных

Фирменный обувной магазин «Луч»

(Кирова, 4)
весь октябрь от 10 до 50% на отдельные группы товаров
 
Теги: Минск
 
 
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