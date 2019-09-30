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«Проснулся - а на градуснике +34». Минчане говорят, что в квартирах стало невыносимо жарко

01.10.2019 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коммунальники говорят, что большинство жалоб в эти дни касается холодных батарей, потому что некоторые системы отопления требуют развоздушивания. Но есть и обратная сторона — у части минчан наоборот, слишком жарко. «Я после операции на сердце не могу находится дома, где 32 градуса», «У меня так жарко, что окно открыто весь день, зачем я отапливаю за свой счет улицу», «Ночью окно не открывал, спал без одеяла, а утром у меня было плюс 34», — рассказывают минчане. Разбираемся, почему так происходит и что делать.


Если помните, в сентябре сильно похолодало, поэтому отопление в Минске включили 28 числа, что почти на 2 недели раньше, чем обычно. Казалось бы — отлично, но вслед за похолоданием пришло потепление, а батареи у некоторых минчан греют по-прежнему не слабо.

Один из читателей рассказал, что в его квартире в советской панельке на Воронянского 11 корпус 4 утром было 34 градуса тепла, потому что он спал с закрытой дверью в комнату и с закрытым окном. Потом столбик термометра опустился до 32.

— Я на самом деле жару люблю, поэтому для меня это — вообще не проблема. Мне даже нравится. Но понятно, что таких, как я, — абсолютное меньшинство. А каково, например, людям постарше? — рассказывает он.

И проблема касается не только его дома в этом районе. Все становится понятно, когда смотришь на многоэтажки с множеством открытых окон. И это днем, когда все на работе. Можно предположить, сколько открытых окон будет вечером, когда все вернутся.


— У меня дома 32 градуса. Я не могу там даже находится, потому что недавно у меня была операция на сердце. Звонила в 115, так там мне сказали, что 5−10 дней после включения отопления система будет регулироваться. Сегодня буду еще раз звонить, потому что это же невыносимо, — говорит женщина, которую мы встречаем возле дома на Могилевской 6, корпус 3.


Мы встретили еще несколько жителей Института Культуры и все сказали, что у них дома тоже жарко.

— Окна целый день открыты. Получается, мы отапливаем улицу из своего кармана, — говорит жительница многоэтажки на Воронянского 11, корпус 5.

Все сходятся во мнении, что раньше в первые дни отопления тоже было жарко, но не настолько.


Такая же проблема в эти дни и у некоторых жителей Красного Бора на западе Минска.

— Открыты окна, балкон, дома 26 градусов тепла. Забавно смотреть на дом вечером, когда все (!) окна там открыты, — пишет читательница.

В чем могут быть причины жары?

Как рассказывают специалисты из сферы ЖКХ, принцип регулирования температуры ваших батарей выглядит так:

Каждый дом или несколько подъездов завязаны на тепловой узел, где стоит система регулирования, которая задает температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Для этого на фасаде вашего дома установлен датчик, который замеряет градусы на улице. Но в чем тогда проблема, если у некоторых так жарко?

Во-первых, это может быть сбой автоматики. Во-вторых, автоматику не всегда запускают сразу, если в первые дни отопительного сезона нужно время на развоздушивание труб. В-третьих, согласно ТКП действительно дается до 10 дней на регулировку системы, после чего все работает правильно.

— Но все равно, если очень жарко, лучше отправить заявку на 115, чтобы обслуживающая организация выехала на место и установила, в чем причина перегрева, — говорит специалист.

При этом коммунальники говорят, что жалоб на жару поступает очень мало, в некоторых районах — единицы. Значительно больше — на холод. И не всегда дело касается завоздушенности труб.

— Сейчас на улице 12−14 градусов, соответственно, температура теплоносителя — около 36 градусов. Люди думают, что система не работает и звонят на 115, но беспокоиться не стоит — когда похолодает, то температура теплоносителя станет выше, — добавляет специалист.

Напомним, социальный стандарт — это 18−24 градуса и в доме не должно быть большой разбежки по температуре в квартирах. А сколько у вас?

Опрос

Сколько градусов у вас в квартире?

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Теги: Минск
 
 
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