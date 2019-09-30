|
Вниманию граждан!
01.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На прошедшей неделе в Хотимске была найдена собака, предположительно породы Хаски. Владельцам или гражданам, обладающим информацией просьба обратиться в Хотимский РОВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшей неделе в Хотимске была найдена собака, предположительно породы Хаски. Владельцам или гражданам, обладающим информацией просьба обратиться в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)