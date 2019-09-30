Вниманию граждан!

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01.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На прошедшей неделе в Хотимске была найдена собака, предположительно породы Хаски. Владельцам или гражданам, обладающим информацией просьба обратиться в Хотимский РОВД.

 
 
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На прошедшей неделе в Хотимске была найдена собака, предположительно породы Хаски. Владельцам или гражданам, обладающим информацией просьба обратиться в...
 
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