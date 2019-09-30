О переписи – 2019

Источник материала: Новости Хотимска

Уже не раз на страницах газет вы могли видеть временные рамки проводимой в 2019 году переписи населения (с 4 по 30 октября) и её особенности, что же ещё необходимо знать о данном событии, вы узнаете из этой публикации.

Чтобы обезопасить себя и свою семью, будьте внимательны, под видом переписчиков могут орудовать мошенники. Чтобы не вышло неприятных ситуаций, и у хотимчан не было сомнений, что к ним постучал в дверь действительно переписчик, знакомьтесь: это именно те люди, которые могут прийти к вам (на фото).

Кроме того, что теперь вы можете узнать переписчика в лицо, при нём обязательно должно иметься удостоверение, сумка с логотипом переписи и планшет.

Для заполнения переписных листов не требуется предоставление каких-либо документов, ведь все данные вносятся лишь с ваших слов, либо лиц, наделенных правом их представления (родителей – в отношении несовершеннолетних детей, опекунов и попечителей – в отношении своих подопечных, совершеннолетних членов домохозяйства – в отношении временно отсутствующих лиц).

В переписи участвуют все граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории республики на 4 октября 2019 года независимо от пола, возраста, образования или других характеристик. Переписи также подлежат лица, постоянно проживающие в Республике Беларусь, но на дату переписи находящиеся за ее пределами менее одного года.

Гражданам, которые не желают, чтобы к ним пришел переписчик, предоставляется возможность переписаться через Интернет (с 4 по 18 октября) или пройти опрос на стационарном участке в период проведения переписи (с 4 по 30 октября).

Тем, кто предпочитает пройти опрос по месту жительства, рекомендуется обезопасить себя от лже-переписчиков, позвонив по единому номеру 8-801-100-3131 (с любого телефона звонок бесплатный) и, сообщив фамилию, имя и отчество переписчика убедиться, что этот человек вправе проводить опрос.

Пускать или не пускать переписчика в дом или квартиру – это выбор каждого из нас. Однако, следует понимать, что при проведении опроса вне помещения, например, на лестничной клетке или на улице, рядом могут находиться посторонние люди и это затруднит обеспечение конфиденциальности персональных данных.

Если все же ситуация не позволяет пройти опрос в помещении (кто-то болеет, идет ремонт, спит ребенок), переписчик должен предложить перенести визит и согласовать его дату и время, либо рекомендовать респондентам пройти опрос на стационарном участке.

На все вопросы опрашиваемый может отвечать на русском или белорусском языке.

Ещё одним не маловажным фактом, который следует знать, является то, что в соответствии с Законом Республики Беларусь «О переписи населения» все персональные данные являются конфиденциальными и не подлежат распространению (разглашению), в том числе представлению в государственные органы и иные организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных.

Переписчики должны предупреждать о конфиденциальности персональных данных, а вот за несоблюдение этого требования они несут персональную ответственность.



































