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Оператор Iife о навязчивых телефонных «продажниках»: закрытую информацию не предоставляем
01.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Представители торговых компаний, которые по телефону приглашают случчан на презентации, уверенно заявляют, что у них есть доступ к базе телефонных номеров всех абонентов. Однако оператор life:) официально опроверг эту информацию.
Утром 1 октября на личный номер нашего корреспондента поступил звонок с номера +375(17)215-65-00, зарегистрированный в Минске. Звонил молодой человек, который представился Романом, и сразу предложил посетить выставку некой продукции в Слуцке, где можно было что-то приобрести.
На вопрос, откуда у компании личный номер девушки, молодой человек уверенно ответил, что у них есть телефонная база всех абонентов РБ, и она находится в открытом доступе. Корреспондент вежливо попросила поставить её номер в стоп-лист и больше не беспокоить.
Молодой человек пару секунд мешкал с ответом, будто не понимал, что такое «стоп-лист». Но после уверенно предложил позвонить оператору сети и сделать это с их помощью.
Однако девушка не сдавалась и аргументировала, что согласия на разглашения своего номера никому не давала и требовала выполнить её просьбу. Роман пожелал всего доброго и закончил разговор.
Дозвониться оператору life:) не получилось, поэтому мы написали электронное письмо в главный офис сети. Кроме просьбы поставить номер в стоп-лист от подобных звонков и рекламных смс-оповещений, в обращении была просьба разъяснить, каким образом торговые компании имеют доступ к базе данных личных номеров абонентов и насколько это законно?
В течении часа от оператора пришёл официальный ответ:
После этого корреспондент позвонила по номеру, с которого утром ей поступил звонок. Однако набранный номер уже не существовал.
Дорогие читатели, а что вы думаете о «доступной для всех телефонной базе абонентов РБ»? Откуда у представителей «агрессивного маркетинга» есть номера пользователей по регионам?
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Представители торговых компаний, которые по телефону приглашают случчан на презентации, уверенно заявляют, что у них есть доступ к базе телефонных номеров всех...
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