Оператор Iife о навязчивых телефонных «продажниках»: закрытую информацию не предоставляем

Источник материала: Слуцк Город

Представители торговых компаний, которые по телефону приглашают случчан на презентации, уверенно заявляют, что у них есть доступ к базе телефонных номеров всех абонентов. Однако оператор life:) официально опроверг эту информацию.

Утром 1 октября на личный номер нашего корреспондента поступил звонок с номера +375(17)215-65-00, зарегистрированный в Минске. Звонил молодой человек, который представился Романом, и сразу предложил посетить выставку некой продукции в Слуцке, где можно было что-то приобрести.

На вопрос, откуда у компании личный номер девушки, молодой человек уверенно ответил, что у них есть телефонная база всех абонентов РБ, и она находится в открытом доступе. Корреспондент вежливо попросила поставить её номер в стоп-лист и больше не беспокоить.

Молодой человек пару секунд мешкал с ответом, будто не понимал, что такое «стоп-лист». Но после уверенно предложил позвонить оператору сети и сделать это с их помощью.

Однако девушка не сдавалась и аргументировала, что согласия на разглашения своего номера никому не давала и требовала выполнить её просьбу. Роман пожелал всего доброго и закончил разговор.

Дозвониться оператору life:) не получилось, поэтому мы написали электронное письмо в главный офис сети. Кроме просьбы поставить номер в стоп-лист от подобных звонков и рекламных смс-оповещений, в обращении была просьба разъяснить, каким образом торговые компании имеют доступ к базе данных личных номеров абонентов и насколько это законно?

В течении часа от оператора пришёл официальный ответ:

Благодарим, что обратились к нам. Уведомляем Вас, что компания life:) закрытую информацию о своих абонентах не предоставляет сторонним организациям. Для проверки информации по этому вопросу, уточните, пожалуйста, когда и с каких номеров Вам звонили. C уважением, команда life:)

После этого корреспондент позвонила по номеру, с которого утром ей поступил звонок. Однако набранный номер уже не существовал.

Дорогие читатели, а что вы думаете о «доступной для всех телефонной базе абонентов РБ»? Откуда у представителей «агрессивного маркетинга» есть номера пользователей по регионам?



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by