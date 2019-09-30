|
Милиция устанавливает лиц, передавших деньги самозванке «от Юнихелпа»
01.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности пострадавших, которые 21 сентября вблизи торгового центра «Радуга» передали денежные средства жительнице Могилёвской области.
Если Вы передали деньги девушке, которая представлялась от имени фонда UNIHELP, либо Вы знаете таких людей, просьба сообщить об этом по телефону: +375(29)399-82-85.
Напомним, девушка с прозрачной урной с надписью «UNIHELP»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности пострадавших, которые 21 сентября вблизи торгового центра «Радуга» передали денежные средства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)