Милиция устанавливает лиц, передавших деньги самозванке «от Юнихелпа»

Источник материала: Слуцк Город





Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности пострадавших, которые 21 сентября вблизи торгового центра «Радуга» передали денежные средства жительнице Могилёвской области.

Если Вы передали деньги девушке, которая представлялась от имени фонда UNIHELP, либо Вы знаете таких людей, просьба сообщить об этом по телефону: +375(29)399-82-85.

Напомним, девушка с прозрачной урной с надписью «UNIHELP» была задержана в тот же день на стоянке ТЦ «Радуга». По данному факту проводится проверка .



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